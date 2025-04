この写真しゃしんには、遺伝性いでんせい血管性浮腫けっかんせいふしゅの人ひとに生しょうじた口唇こうしんの腫はれが写うつっています。

By permission of the publisher.From Joe E, Soter N.In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez.Philadelphia, Current Medicine, 2001.