蜂窩織炎ほうかしきえんは、皮膚ひふの一部いちぶが赤あかく、熱あつくなることを特徴とくちょうとします。水みずぶくれができることもあります。

Image courtesy of Allen W.Mathies, MD, California Emergency Preparedness Office, Immunization Branch, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.