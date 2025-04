先天性色素性母斑(先天性巨大母斑)は、大きい場合、悪性黒色腫の危険因子です。この画像の母斑は約20センチメートルよりも大きく、縁が不規則な形で、複数の色が混ざっています。

Image courtesy of Carl Washington, MD, and Mona Saraiya, MD, MPH, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.