乳房パジェット病は乳がんの一種で、乳頭の下の乳腺から発生し、最初に皮膚に現れます。
乳房パジェット病は、主に乳頭に発生しますが、その病変は乳管のがんが乳頭の皮膚まで広がって生じたものです。男性にも女性にもみられます。皮膚の下にあるがんについては、本人も医師も、触知できる場合とできない場合があります。
乳房パジェット病が乳房以外の部位に発生する場合もあります（乳房外パジェット病と呼ばれます）。ときに、鼠径部、陰部、または肛門周辺において、その部位にある汗腺から生じたがんとして、あるいは膀胱、肛門、直腸など周囲の臓器から生じたがんとして発生することがあります。
パジェット病という用語は、乳頭パジェット病とは関係のない骨パジェット病と呼ばれる代謝性の骨疾患にも使われています。これらはまったく別の病気であり、混同しないように注意する必要があります。
乳房パジェット病の症状
乳房パジェット病の患部では、皮膚が赤くなってじくじくし、かさぶたができ、皮膚炎に似ていますが、境界がはっきりしています。この部分にはよくかゆみと痛みが伴います。
乳頭パジェット病では、非浸潤性乳管がんが乳頭と乳輪に広がり、乳頭にかさぶたやかゆみ、灼熱痛が生じます。
乳房パジェット病の診断
乳房パジェット病の治療
Susan G. Komen：乳房パジェット病（Susan G. Komen: Paget Disease of the Breast）：乳房の健康に関する情報源や支援団体へのリンクを含めた、あらゆる種類の乳がんに関する情報源