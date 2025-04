このタイプのカポジ肉腫は悪性度の高いがんで、HIVの感染者に発生します。皮膚、口(この写真では上側の歯肉)、消化管、およびリンパ節に発生します。青色または紫色の斑点、皮疹、または隆起が現れます。

Image courtesy of Sol Silverman, Jr., via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.