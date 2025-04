上の写真には、女性性器の皮膚が薄くなった部分、皮膚の色素が増加した部分、皮膚の色素が減少した部分が写っています。下の写真には、陰茎の頭部(亀頭)の皮膚で色素が減少した部分や色素がなくなった部分が写っています。

Photos courtesy of Joe Miller (top) and Brian Hill (bottom) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.