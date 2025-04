皮膚炭疽ではまず、赤褐色でかゆみのある隆起(痛みはありません)が生じます(上)。その後、隆起した部分に水疱ができ、それが破れて黒いかさぶた(痂皮[かひ]と呼ばれます)になります(下)。

Images courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.