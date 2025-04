鼻脳型ムコール症では、特定の真菌を吸い込むことで、鼻、副鼻腔、眼、脳に感染が生じます。感染した組織は壊死します。眼に感染が生じると、眼から膿が出てきます。

Image courtesy of Dr. Thomas F.Sellers, Emory University, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.