スポロトリクム症を治療しないでいると、リンパ管を通って指から手、腕へと、潰瘍を生じながら広がっていく可能性があります。この写真では、潰瘍にほかの細菌が感染しており、より広範囲の皮膚感染を起こしています。

Image courtesy of Dr. Lucille Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.