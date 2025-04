抗菌薬

ツツガムシ病の治療では通常、ドキシサイクリン(テトラサイクリン系と呼ばれる種類の抗菌薬)を経口で投与します。この抗菌薬の投与は、患者の状態が改善し、48時間にわたって発熱がみられなくなるまで続けますが、最短でも7日間は続ける必要があります。治療を行えば、すぐに回復します。

10日間以上服用する一部のテトラサイクリン系薬剤は、8歳未満の小児では歯の着色を引き起こす可能性がありますが、すべての年齢の小児でドキシサイクリンの短期間(5~10日間)投与が米国小児科学会(American Academy of Pediatrics)やその他の専門家によって推奨されており、歯の着色やエナメル質の脆弱化を起こすことなく使用できます(米国疾病予防管理センター[CDC]:ドキシサイクリンと歯の着色に関する研究[Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining]も参照)。