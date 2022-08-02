造血幹細胞移植とは、健康な人から幹細胞（未分化細胞）を採取し、重篤な血液疾患がある人にそれを注射することです。

（移植の概要も参照のこと。）

幹細胞は未分化の細胞で、分裂しながら、より分化した他の細胞に変わっていきます。幹細胞は以下のものから採取することができます。

静脈からの採血

骨髄（骨髄移植）

生まれてすぐの新生児の臍帯血（母親が提供）

手技による体への負担が少なく、正常な血球数への回復が早いため、骨髄よりも血液からの採取が好まれます。通常、臍帯血からの幹細胞は小児のみに使用されます。これは、臍帯血には成人に使用できるほど十分な量の幹細胞が含まれていないためです。

幹細胞とは

幹細胞は理論的にはどの種類の細胞にもなりえますが、実際には幹細胞移植は主に、白血病、特定の種類のリンパ腫（ホジキンリンパ腫を含む）、再生不良性貧血、サラセミア、鎌状赤血球症などの血液疾患に対する治療の一部として用いられています。ときに造血幹細胞移植は先天性の代謝疾患や免疫不全疾患（慢性肉芽腫症など）に対して行われます。

特定のがんに対して高用量化学療法や放射線療法を受けた患者で、造血幹細胞移植が行われることもあります。これらの治療を受けると、幹細胞を生産する骨髄が破壊されてしまいます。ときに、乳がんや神経芽腫（神経組織に発生する一般的な小児がん）のような臓器がんの治療で破壊された骨髄細胞と置き換えるために造血幹細胞移植が使用できます。医師らは造血幹細胞移植を用いて多発性硬化症など一部の自己免疫疾患の治療する方法の研究を行っています。

リンパ腫患者の約30～40％および白血病患者の20～50％では、造血幹細胞移植を含む治療後にがんが認められなくなります。造血幹細胞移植により、多発性骨髄腫患者の生存期間が延長します。乳がんに対する効果はそれほど高くありません。

造血幹細胞移植の方法 移植する幹細胞には以下の種類があります。 患者自身の細胞（自家移植）

ドナーから提供を受けた細胞（同種移植） がん患者が自身の幹細胞を使う場合、化学療法や放射線療法が幹細胞に損傷を与える可能性があるため、その前に幹細胞を採取します。そして治療が終わってから、保存しておいた幹細胞を体内に注入して戻します。 造血幹細胞がドナーから提供される場合、幹細胞移植前のレシピエントに免疫機能を抑える薬剤（免疫抑制薬）が投与されます。 幹細胞をレシピエントの骨髄中の造血細胞と置き換えることを目的とする場合は、移植された細胞の生存を妨げる骨髄細胞を除去するために、レシピエントには薬物と放射線療法を組み合わせた治療が行われます。

血液由来の幹細胞 成人の幹細胞は、外来で血液中から採取することができます。幹細胞を採取する数日前に、幹細胞が骨髄から血流中へ移行しやすくなる薬剤（コロニー刺激因子）をドナーに投与してから、腕にカテーテルを入れて血液を採取し、幹細胞を抽出する装置の中を循環させて幹細胞だけを集め、残りの血液は反対側の腕に入れたカテーテルからドナーの体に戻します。通常、十分な量の幹細胞を得るために、数日間かけて2～4時間の処置を約6回受ける必要があります。幹細胞は使うときまで凍結保存が可能です。幹細胞は新生児のへその緒（臍帯［さいたい］）からも採取でき、将来の利用のために凍結保存することができます。

骨髄由来の幹細胞 骨髄移植の場合、ドナーに全身麻酔か局所麻酔をかけ、寛骨（骨盤の骨）から注射器で骨髄を採取します。骨髄採取にはおよそ1時間かかります。

レシピエントへの移植 幹細胞の移植の際はレシピエントの静脈内に1～2時間かけて注入します。注入された幹細胞はレシピエントの骨の中に移動し、そこで増殖して血液細胞をつくります。

造血幹細胞移植の後 移植後は合併症を予防するための薬剤を投与します（以下を参照）。 造血幹細胞移植のレシピエントは通常、1～2カ月入院します。 退院後にフォローアップのために定期的に来院するスケジュールを立てます。ほとんどの場合、回復するのに1年以上かかります。