体内でのマグネシウムの役割の概要

米国国立衛生研究所栄養補助食品局(National Institutes of Health Office of Dietary Supplements):消費者向けのマグネシウムファクトシート(Magnesium Fact Sheet for Consumers):体内でのマグネシウムの役割や1日の栄養所要量など、マグネシウムに関する一般的な概要が掲載されています。