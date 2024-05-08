水分と電解質の補充

オクトレオチドまたはランレオチド

外科的切除

まず、水分と電解質（血液中のカリウムやナトリウムなどのミネラル）を静脈内投与して補充しなければなりません。重炭酸塩を投与して、便中に失われた分を補充し、アシドーシスを予防する必要があります。水分補給を行うと水分と電解質が便中に失われ続けるため、水分と電解質を補充し続けるのが困難なことがあります。

オクトレオチドまたはランレオチドという薬剤で通常は下痢をコントロールできますが、高用量が必要になることもあります。

腫瘍が広がっていない患者では、ビポーマを手術で切除することで、約50％が治癒します。腫瘍が転移している人でも、手術により一時的な症状の緩和が得られる可能性があります。

化学療法により下痢が軽減し、腫瘍が小さくなることがありますが、この病気が治癒するわけではありません。