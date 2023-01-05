副甲状腺の機能の概要

（甲状腺の概要、高カルシウム血症、低カルシウム血症も参照のこと。）

甲状腺は幅約5センチメートルの小さな腺で、首ののどぼとけの下方の皮膚のすぐ下にあります。甲状腺は、体内の化学反応が進行する速度（代謝とも呼ばれます）を制御する甲状腺ホルモンを分泌します。副甲状腺は甲状腺の近くに位置することから、この名称が付けられています。通常、エンドウ豆大の副甲状腺が4つあり、甲状腺のそれぞれのかどの後方に1つずつ位置しますが、それらの正確な位置や全体の数もかなり多様です。

副甲状腺は副甲状腺ホルモン（PTH）を分泌し、PTHは骨、腎臓および腸管への作用を介して血中および組織中のカルシウム濃度を調節します。カルシウム濃度が低すぎる場合には（低カルシウム血症と呼ばれる状態）、PTHは血中のカルシウム濃度を上昇させます。カルシウム濃度は以下のいずれかにより低下することがあります。

副甲状腺ホルモンが十分に分泌されなくなる病気（副甲状腺機能低下症）

食事に含まれるカルシウムの量が少なすぎる

腎臓の病気

特定の薬

是正しないと、低カルシウム血症が進行して、筋肉のけいれん、錯乱、抑うつ、もの忘れ、ならびに唇、手指、および足のピリピリ感を引き起こすことがあります。筋肉が硬くなってうずくこともあります。血中カルシウム濃度の低下が重度になると、筋肉のけいれん、けいれん発作、不整脈などの症状が生じる場合があります。

副甲状腺

副甲状腺細胞は血中カルシウム濃度の低下を感知して、PTHを血流中に放出します。数分以内に、PTHは以下の作用により血中カルシウム濃度を上昇させます。

骨に貯蔵されているカルシウムおよびリンを急速に放出させる（骨吸収）

腎臓がカルシウムを保持するのを助ける

腸管が食事からカルシウムを吸収する力を高める

PTHは、腎臓でろ過された血液からのカルシウム再吸収を促進します（腎臓も参照）。また、PTHは腎臓が再吸収するリンの量を減少させ、それにより尿中に排泄されるリンの量を増加させます。

また、PTHはビタミンDから活性の高いカルシトリオールへと変換するのを刺激します。この変換も血中カルシウム濃度の上昇に役立ちますが、これは、腸管での食事からのカルシウム吸収量がカルシトリオールによって増加するためです。PTHおよびビタミンDは、いずれも骨成長や骨のリモデリングの調節に役立ちます（ビタミンD欠乏症も参照）。

しかしながら、長期的なPTHの上昇は過度の骨吸収につながります。骨吸収の過程では、骨の成長および治癒に関与する特殊な骨細胞（破骨細胞）が骨の組織を破壊し、そのミネラルが血中に放出されます。その結果、骨組織から血液へ移動するカルシウムの量が増え、やがて骨粗しょう症や骨量減少に関連する他の疾患が引き起こされる可能性があります。

医師は通常、ラジオイムノアッセイと呼ばれる特異的な血液検査を行い、患者のPTH濃度を確認します。