小児の健康:小児および青年のコレステロール値(Healthy Children: Cholesterol Levels in Children and Adolescents):米国小児科学会(American Academy of Pediatrics)が支援する育児サイトで、小児および青年の健康なコレステロール値に関する情報、スクリーニングに関する情報、および食事に関するヒントを提供