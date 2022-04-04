ここ数十年で、精神疾患のある人々を施設から出し（脱収容化）、地域社会で暮らしていけるように支援する動きが生じています。この動きは、有効な薬が開発されるとともに、精神疾患に対する考え方が変わってきたことによって可能となりました。この動きとともに、精神疾患のある人々を家族や地域社会の一員としてみなすことに重点が置かれるようになってきています。1999年に米国の最高裁判所で下されたある判決が、この変化を強く後押ししました。オルムステッド判決と呼ばれるその裁決では、米国の各州に対して、それが医学的に適切であるかぎり、精神医学的な治療は地域社会の中で行うように求められています。

精神疾患の患者とその家族との交流は、重度の精神疾患の改善にも悪化にもつながる可能性があるということが、これまでの研究から示されています。そこで、慢性の精神疾患患者が再び入院しなくて済むような家族療法の手法が考案されました。現在では、患者の家族は治療の協力者として、以前よりも密接に治療に関わるようになっています。かかりつけ医も、精神疾患のある人がリハビリをして社会復帰していく過程において重要な役割を果たします。

さらに、薬物療法の有効性が向上したことで、入院が必要になった精神疾患の患者に対して隔離や身体的な拘束が必要になることは、以前と比べて減っています。また、入院しても数日で退院し、外来治療施設での治療に移行できる場合が多くなっています。外来治療施設では、病院と比べて必要とされるスタッフ数が少なく、個人療法より集団療法に重点が置かれ、患者は自宅や中間施設で寝泊まりするため、入院治療と比べて医療費が少額で済みます。

ただし、脱収容化には問題点もあります。資金面の問題から、かつて施設の中で提供されていた必要な治療や保護を地域の精神医療サービスで十分に代替するには至っていません。そのため、多くの人が必要な精神医療サービスを受けられずにいます。さらに、現在の米国の法律では、自傷他害のおそれがない精神疾患の患者について、以前のように本人の意思に反して入院させたり、治療を受けさせたりすることが禁止されていて、このことは、本人が精神的な問題の存在を認識しないこと（病態失認）を特徴とする重篤な精神疾患が存在することから、特に問題になっています。そのため、病院外で再び精神疾患になる人の多くが、ホームレスになったり、刑務所に収監されたりしています。無防備な状態で屋外の環境にさらされたり、感染症にかかったり、健康上の問題に対して十分な治療を受けられなかったりすることで、若くして亡くなる人も多くいます。こうした法律によって確かに患者の人権は守られますが、多くの患者に対して必要な治療を提供しにくくなるという側面もあり、また治療を受けないと非常に非合理的な行動をとる患者もいます。

脱収容化に関連する問題を受けて、包括型地域生活支援（ACT）などの新しい治療アプローチが考案されており、重篤な慢性精神疾患がある患者のためのセーフティネットの構築に役立っています。ACTでは、ソーシャルワーカー、リハビリテーション専門家、カウンセラー、看護師、精神科医で構成されるチーム（集学的チーム）を活用します。このチームは、重篤な精神疾患の患者や医療機関に行くことができない人、行こうとしない人に対して、個別化したサービスを提供します。それらのサービスは、患者の自宅またはその近所（例えば、近くの飲食店、公園、販売店）で提供されます。