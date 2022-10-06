薬剤やその他の物質は、それが合法な医療上の用途で使用されるものか、習慣的に使用されるものか（例えば、カフェイン）、娯楽目的で使用されるものか（レクリエーショナルドラッグ）にかかわらず、多くの人々にとって日々の生活に不可欠なものとなっています（表「医療上の用途と娯楽的な用途が両方ある薬物」を参照）。

物質乱用やその他の物質関連症は、脳の報酬系を直接活性化する薬物を、それがもたらす快感を求めて使用することで発生します。快感の種類は物質によって異なります。問題になる物質は、身体にもたらす作用の違いによって以下の10種類に分類されます。

アルコール

抗不安薬と鎮静薬

カフェイン

大麻（マリファナと合成カンナビノイドを含む）

幻覚剤（LSD、フェンシクリジン、シロシビン、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン［MDMA］など）

有機溶剤（塗料用シンナーや特定の接着剤など）

オピオイド（フェンタニル、モルヒネ、オキシコドンなど）

中枢刺激薬（アンフェタミン類やコカインなど）

タバコ

その他（タンパク質同化ステロイドとその他のよく乱用される物質を含む）

物質関連症は、薬物が合法かどうかや、社会的に許容されているかどうか、承認された医療上の用途（処方が必要かどうかも問わない）があるかどうかに関係なく発生する可能性があります。具体的な薬物とその作用の詳細については、本マニュアルの別の箇所で説明されています。

規制物質や薬物使用に関する議論では、「麻薬」という用語がしばしば用いられますが、この用語は感覚の消失や麻痺、眠気を引き起こす薬物、特にオピオイド（細胞のオピオイド受容体に結合する薬物）を指して使用されます。一方、違法な薬物や違法な使用法を含めたより広い（不正確な）意味で「麻薬」という言葉が使用されることもあります。

表 医療上の用途と違法な用途の両方がある薬物 表

物質使用症では一般に、ある物質の使用により問題が生じているにもかかわらず、その使用を継続する行動パターンがみられます。脳内神経回路の変化など、生理学的な変化が起きることもあります。「依存」、「乱用」、「嗜癖（しへき）」という一般でも使用される用語は、定義があまりに曖昧かつ多様であるため、系統的な診断にはあまり有用ではありません。それに対して「物質使用症」は、より包括的で、ネガティブな意味合いの少ない用語です。

上記の10種類の薬物が物質使用症を引き起こす可能性は、それぞれで異なります。そうした可能性は嗜癖傾向と呼ばれ、以下のような要因の組合せに応じて異なります。

その薬物がどのように使用されるか

その薬物が脳の報酬経路をどれくらい強く刺激するか

その薬物がどれくらい速く作用するか

その薬物が耐性や離脱症状を誘発する性質の強さ