物質の種類や状況によって異なる

具体的な治療法は使用している薬物により異なりますが、一般的にはカウンセリングを行い、ときに他の薬物を使用します。家族によるサポートや支援団体の援助を得て、薬物をやめた状態を維持します。

物質使用症は多くの人に広がってきていて、結果として死亡者数も増加しています。こうした蔓延に対応するべく、多くの団体が被害低減のためのプログラムを構築して、教育やカウンセリング、治療のための紹介を提供しています。その目的は、薬物をやめられない使用者が薬物使用で受ける被害を減らすことにあります。米国で全国的な電話相談サービスを提供している団体もあります。

注射針の共用は、HIV感染症や肝炎などの感染症の一般的な原因の1つであるため、いくつかの被害低減プログラムでは、他者が使用した注射針を再使用することがないように、清潔な注射針や注射器を提供しています。この戦略はこれらの感染症の拡大（と社会の負担）を抑制するのに役立っています。