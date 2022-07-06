むちゃ食いの際には、大半の人と比べて、同様の状況下の同程度の時間内で、はるかに多くの食べものを食べます。普段の食事と休日の食事とでは過剰とみなされる量が異なる場合があるため、環境や文化は重要です。患者はむちゃ食いの最中やその後で、自制を失ってしまったかのように感じ、苦悩します。むちゃ食い症の人は、排出行動（意図的に嘔吐する、下剤、利尿薬、浣腸を誤用する）や過度の運動、絶食などによってむちゃ食いの埋め合わせをすることはありません。いつも食べ過ぎてしまう人とは対照的に、むちゃ食いは断続的にみられます。

むちゃ食い症の人では以下のような行動もみられます。

普通よりはるかに速いペースで食べる

食べ過ぎて気持ちが悪くなるまで食べる

空腹を感じなくても大量の食べものを摂取する

恥ずかしさから1人で食事をとろうとする

過食をした後で、自分が嫌になったり、落ち込んだり、罪悪感を抱いたりする

患者は自分の行為について悩んでいて、特に減量の意思に反してむちゃ食いをしてしまうと強い苦痛を感じます。この病気がない人と比べて、抑うつや不安が生じる可能性が高くなります。また、むちゃ食い症で肥満の人は、むちゃ食い症ではない人よりも、体型、体重、またはその両方にとらわれている場合が多いです。