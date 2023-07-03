性別不合および性別違和

性別不合（gender incongruence） とは、自分のジェンダーアイデンティティが出生時のセックスに基づいて期待されるジェンダーと一致していない感覚を顕著かつ持続的に経験している状態です。 性別違和（gender dysphoria） は、性別不合のある人が著しい心理的苦痛（抑うつや不安など）や性別不合に関連した機能障害を経験している場合に診断されます。この診断は、性別不合の有無ではなく、その人の苦痛によって定義されています。

一部の人は、自分はジェンダーアイデンティティ（心の中で自分を男性、女性、それ以外のジェンダーのいずれと捉えているか）と一致しない体の中で生きているという感覚を一貫して抱いています。そのような感覚は小児期に始まることがあります。例えば、出生時に男性と指定された人が、自分は男性の体の中に閉じ込められた女性であるかのように感じていることがあり、また逆のケースもあります。

自分は男性でも女性でもない、両者の中間的なところにいる、両者の組合せである、またはジェンダーアイデンティティが変化すると感じている人もいます。用語は展開を続けているものの、現在は以下の用語が一般的に使用されています。

シスジェンダー（cisgender） とは、ジェンダーアイデンティティやジェンダー表現が出生時に指定されたセックスと一致している人を指す用語です。

トランスジェンダー（transgender） とは、出生時に指定されたセックスに典型的に関連づけられるものと異なるジェンダーアイデンティティまたはジェンダー表現をもつ人を指す一般的な用語です。（トランスセクシャルは古い用語で、ジェンダーアイデンティティの専門家はもはや使用していません。）

ジェンダー不一致（gender nonconforming） とは、ジェンダーアイデンティティやジェンダー表現が出生時に指定されたセックスに関連づけられるジェンダー規範と異なっている人を指す用語です。

ノンバイナリー（gender nonbinary） とは、複数のジェンダーアイデンティティを同時にまたは異なる時期にもつ人を指す用語です。

ジェンダークィア（genderqueer）とは、ジェンダーアイデンティティが男性と女性のいずれかに厳密に当てはまらず、両方に当てはまったり、どちらにも当てはまらなかったりする人を指す用語です。

（この用語や他の用語のより広範な定義については、セックスおよびジェンダーに関する用語の定義を参照のこと。）

自分をトランスジェンダーと認識している人の数は不明です。一部の研究では、約0.5～1％の成人と1～8％の小児および青年が自分をトランスジェンダーまたはジェンダーダイバースと認識していることが明らかにされています。トランスジェンダーの人の中で、性別違和の診断基準を満たす人は比較的少数です。

出生時のセックスとジェンダーアイデンティティが一致していないと感じることは、精神疾患とはみなされません。ときにトランスジェンダーの人は、著しい精神的苦痛を経験したり、ジェンダーアイデンティティの不一致を感じることに関連して機能的な問題を経験したりすることがあります。そのような経験を表す医学用語として、以下のものがあります。

性別不合または性別違和がみられる人は、自分のジェンダー表現を変えること（ジェンダー転換）を望む場合があります。そのような人は、社会的移行（自認するジェンダーで生活すること）や医学的移行（薬剤や手術によって、身体的特徴を自認するジェンダーに一致するよう変化させること）について意思決定をし、実行するための措置を講じるために、友人、家族、支援団体、医療専門職からの助けや支援を求めることがあります。

セックスおよびジェンダーに関する用語の定義 Adapted from a glossary of terms from the American Psychological Association.

性別不合/性別違和の症状 小児の性別不合や性別違和は、早ければ2～3歳で発症することがあります。青年期や成人期まで性別不合の感覚を認識しない人もいます。 小児における性別不合および性別違和の症状 反対のセックスに向いているとされる活動を好む（ジェンダー不一致的な行動と呼ばれます）小児の大半は、トランスジェンダーではなく、性別違和の状態でもありません。小児はときに、その社会の多くの人が反対のセックスの小児に向いていると考える遊びを好むことがあります（ジェンダー不一致的な行動）。このような行動は正常な発達の一部です。これは、その小児がトランスジェンダーという意味ではありません。 性別違和がある小児には次の行動が繰り返しみられます。 異性の服装を好む

自分は反対の性別だと主張する

目覚めたときに反対の性別になっていたらいいのに言う

異性が行う遊びや活動に参加することを好む

自分の性器に対して否定的な感情を抱く 例えば、女児がいずれ自分には陰茎（ペニス）ができ、男の子になるのだと言い張ったり、立って排尿したりすることもあります。男児が自分は女の子であると夢想し、荒っぽい遊びや競争的なゲームを避けることがあります。また、自分の陰茎（ペニス）や精巣を取ってしまいたいと願うこともあります。性別不合のある男児は、しばしば思春期の身体的変化に苦悩し、自分の体をもっと女性らしくする治療を受けたいと訴えることがあります。 自分をトランスジェンダーと認識している小児や性別違和のある小児が成人になってからもジェンダーダイバースのアイデンティティをもち続けるかどうかについては、複数によって異なる結論が出されています。 成人における性別不合および性別違和の症状 性別不合または性別違和がある人の大半は、幼少期に症状が現れ始めるか違和感を覚えるようになりますが、一方で、成人になって初めてそうした感覚を認識する人もいます。 トランスジェンダーの中には、反対のセックスになりたいという自分の感情から逃避したり、そのような感情を否定したりする方法として、出生時のセックスに典型的に関連づけられる仕事をする、社会から期待されているセックスの人と結婚するなど、最初のうちは出生時のセックスと一致する選択をする人もいます。まず異性の服装をするようになって、反対のセックスとしての自分を晩年まで認めない人もいます。このような感情を受け入れると、ホルモン療法や性別適合手術を受けるかどうかに関係なく、多くの人が自分が希望するジェンダーに移行します。他方では、不安、抑うつ、自殺行動などの問題を経験する人もいます。社会や家族に受け入れられないことのストレスが、これらの問題の原因になったり、問題に影響を及ぼしたりすることがあります。

性別不合/性別違和の診断 標準の精神医学的診断基準に基づく医師による評価 性別不合または性別違和がある小児の大部分は、6～9歳になるまで評価を受けないまま過ごします。 性別不合または性別違和（年齢は問いません）の評価では、医師は以下のことを行います。 面接を行って、ジェンダーアイデンティティとジェンダー表現（現在および過去）の問題について質問をします。小児の場合は、親や養育者にも面接を行います。

性別不合や性別違和の所見がないか評価します。

関連する身体的および精神的な病歴を確認します。小児の場合、発達歴も確認します。

個人や家族のストレス因子やリスク（例えば、物質使用、暴力への曝露、貧困）があるかどうかを判断します。

性別違和と一緒にみられることが多い他の精神的病態（例えば、抑うつ、不安、物質使用症、タバコの使用、自殺傾向）がないか評価します。 小児か成人かを問わず、次の症状が両方ともみられる場合、性別違和と診断されます。 自分の解剖学的な性別がジェンダーアイデンティティと一致していないと感じており、それが6カ月以上続いている

この感情のために、強い苦痛を感じていたり、日常的な役割を普段通り果たすことができない 性別違和がある人の中には、ほかの症状がみられる人もいます。それらは青年や成人でみられる症状と小児でみられる症状で、わずかに異なります。 小児における性別違和の診断には、さらに以下の症状のうち6つ以上が認められる必要があります。 反対のジェンダー（または他のジェンダー）になりたいという持続的で強固な願望をもっているか、自分は反対のジェンダー（または他のジェンダー）であると主張する

異性の衣服を着ることを強く好み、女児では典型的に女性的とされる衣服を着ることに抵抗を示す

遊びの中で異性の振る舞いをすることを強く好む

異性に典型的な玩具、ゲーム、活動を強く好む

遊び友達として異性を強く好む

自分の解剖学的な性別と一致するジェンダーの典型的な玩具、ゲーム、活動を強く拒絶する（例えば、男児がトラックの玩具やフットボールで遊ぼうとしない）

自分の解剖学的性器を強く嫌悪する

自分のジェンダーアイデンティティと一致する解剖学的特徴や他の性的特徴（顔の毛など）を強く望む さらに、強い苦痛を感じていたり、社会的状況、学校、その他の重要な場での社会的機能に問題を抱えていたりすることも必要です。 別のジェンダーと関連していると本人が考えている特典から利益を得るためだけにそのジェンダーになりたいと表明する小児については、性別違和である可能性は低いです。例えば、妹が特別扱いを受けていると考えて、自分も女の子になりたいと言う男児の場合、性別違和を抱えている可能性は低いです。 青年と成人では、さらに以下の症状が最低でも1つみられる必要があります。 自分の性的特徴をなくしたいという強い欲求、青年期早期では、第二次性徴（思春期に生じるもの）の出現を止めたいという強い欲求がある

自分のジェンダーアイデンティティと一致する性的特徴を強く望む

別のジェンダーになりたいと強く願う

別のジェンダーとして扱われ、人生を送りたいと強く願う

別のジェンダーと同じように感じ、物事に対応しているという強い確信がある