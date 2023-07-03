向身体性反復行動症の人の中には、いくらか無意識に、それについて考えることなく、その行為をしてしまう人もいます。一方で、その行為をより意識的に行う人もいます。

自分の外見に関する強迫観念や不満のために、このような行動をとるわけではありません（この点で身体醜形症と異なります）。しかし、その行為を行う直前に緊張感や不安を抱いていて、その行為を行うことで、そうした感情が和らぐことがあります。そうすることで、しばしば満足感が得られます。自制心を失うことに苦痛を覚え、問題の行為を何度もやめようとしたり、頻度を減らそうとしたりすることもありますが、その試みは成功しません。

何度も爪をかんだり、むしったりしていると、爪が変形することがあります。爪にみぞや隆起ができたり、爪の下に血液がたまって暗い紫色の斑点ができたりすることもあります。その他の行動が出血を招く可能性もあります。