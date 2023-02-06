脊髄の動脈が閉塞したときの初発症状は通常、以下のものです。

背中の中央の胸郭と胸部の辺りから広がる突然の背部痛

痛みに続いて筋力低下が起こり、血流が遮断されたレベルより下方の脊髄に制御されている領域では、熱さ、冷たさ、痛みを感じられなくなります。患者は症状にすぐに気づきます。症状は時間とともに少し軽減することがあります。

脊髄の前部への血液供給が大幅に減少した場合は、脚の感覚が失われ、麻痺が起きます。しかし、脊髄後部を通って伝わる感覚、例えば触覚や振動覚、腕や脚の位置を眼で見ずに認識する能力（位置覚）などは、脊髄後部が別の血管から血液供給を受けているため、正常に保たれます。数日経てば、問題は部分的に解消することがあります。

筋力低下と麻痺は、床ずれや呼吸困難の発生につながります。膀胱と腸管の機能、および性機能が障害されることもあります。