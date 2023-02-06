脊髄の自律神経反射障害

脊髄の自律神経反射障害は、脊髄損傷がある人にみられる自律神経系の過剰反応で、生命を脅かす高血圧を引き起こします。

脊髄損傷を負った人の20～70％では、1カ月後から1年後に自律神経反射障害が起こります。

自律神経系は神経系の一部であり、血圧、排尿、排便、消化、勃起、呼吸、視覚、発汗、唾液分泌などの体内のプロセスを調節しています。脊髄が損傷すると、自律神経系の特定の神経がその損傷や他の問題に対して過剰反応し、血管を狭め、血圧を上昇させることがあります。正常な場合、他の自律神経から送られる信号が脊髄に沿って下行して血管を拡張させ、血管がより多くの血液を運べるようにして、血圧を低下させます。しかし、脊髄が損傷した場合、血管を拡張するための神経信号が必ずしも脊髄を下行することができるとは限らず、血圧が下がらないこともあります。

自律神経反射障害は以下をきっかけとして起こることがあります。

膀胱の拡張や尿路感染症などの尿路の病気

腸の膨張

床ずれ

骨折

一部の手術

ときに性交

膀胱が拡張するのは、膀胱を空にできない場合（尿閉）や、尿を排出するための柔軟なチューブ（尿道カテーテル）が詰まった場合などです。便秘または腸の閉塞がある場合には、腸が膨張することがあります。

自律神経反射障害の症状 自律神経反射障害の症状は様々です。通常は突然始まり、断続的に生じます。 この病気の患者では、頭痛が生じることがあります。吐き気を催して嘔吐することもあります。大量に発汗し、紅潮することもあります。皮膚が乾燥し、青白くなることもあります。その他の症状としては、視覚障害、鼻づまり、不安や破滅感などがあります。 高血圧が突然さらに悪化することもあります（高血圧緊急症と呼ばれます）。高血圧緊急症は生命を脅かします。高血圧緊急症を起こした人では、ズキズキする重度の頭痛、かすみ目、錯乱、胸痛、息切れ、けいれん発作がみられることがあります。

自律神経反射障害の診断 医師による評価 自律神経反射障害は、背中の上部に脊髄損傷があり、血圧が非常に高い場合に疑われ、特に膀胱の拡張や腸の膨張もみられる場合に強く疑われます。 医師は、膀胱の拡張など、自律神経反射障害の引き金と思われる要因がないか確認します。