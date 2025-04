下痢および自律神経性ニューロパチーを伴うプリオン病 執筆者: Case Western Reserve University Brian Appleby , MD , レビュー/改訂 2024年 7月 プロフェッショナル版を見る

下痢および自律神経性ニューロパチーを伴うプリオン病(prion disease associated with diarrhea and autonomic neuropathy)は、最初に脳以外の神経が侵され、下痢と足の感覚消失が引き起こされる、プリオン病の一種です。