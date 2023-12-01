装具

基礎疾患がある場合は、その治療

通常、装具（靴の中に入れる器具）によって、中足趾節関節痛を効果的に治療できます。普通よりも厚底で、かかとの部分が丸い靴（ロッカーソールと呼ばれます）も、圧迫と異常な動きの軽減に役立ちます。

基礎にある炎症性疾患（関節リウマチなど）を治療するための薬剤が必要になることがあります。ときにコルチコステロイドの注射が助けになることがあります。

ときに、これらの手段で効果がないときは、手術が必要です。