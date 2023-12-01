アキレス腱滑液包炎は、アキレス腱の近くにある滑液包（液体で満たされた袋）のうち、かかと後方の皮膚とアキレス腱の間（すなわちアキレス腱の後方）にある滑液包（アキレス腱皮下滑液包炎）、またはアキレス腱がかかとの骨に正面側で付着する部分（すなわちアキレス腱の前方）にある滑液包（踵骨後部滑液包炎と呼ばれます）に炎症が起きる病気です。

典型的な症状としては、かかとの後方部分の腫れ、熱感、痛み、圧痛などがあります。

診断は症状や診察結果のほか、ときにX線検査の結果に基づいて下されます。

治療の目標は、炎症を軽減することと、アキレス腱滑液包炎の位置に応じて、かかと後方の圧迫を解消することです。

（足の異常の概要も参照のこと。）

アキレス腱は、ふくらはぎの筋肉とかかとの骨をつないでいる腱です。滑液包炎とは、滑液包（液体で満たされた平らな袋で、皮膚、筋肉、腱、靱帯と骨がこすれる部分で衝撃を吸収し摩擦を軽減する）の痛みを伴う炎症です。

アキレス腱皮下滑液包炎は、主に若い女性にみられますが、男性でも発症します。靴のかかとの後ろを支える硬い部分に、かかとの後ろの軟部組織が繰り返し圧迫される歩き方をすると、滑液包炎を起こしたり、悪化させたりすることがあります。かかとの後方に向かうにつれて鋭く内側へと細くなっていく靴（かかとの高い靴やパンプスなど）が、かかとの後ろの骨の腫大（パンプス瘤またはハグルンド変形と呼ばれます）を引き起こしたり、悪化させたりすることがあり、これがアキレス腱皮下滑液包炎の一因になります。

踵骨後部滑液包炎（アルベルト病とも呼ばれます）は、アキレス腱の緊張を増大させるあらゆる状態によって引き起こされる可能性があります。かかとの損傷（例えば硬い靴や足に合わない靴が原因で起こるもの）や病気（関節リウマチや痛風など）も原因となることがあります。

かかとの滑液包炎

アキレス腱滑液包炎の症状 症状は滑液包炎の原因と位置によって異なります。 アキレス腱皮下滑液包炎 アキレス腱皮下滑液包炎の初期症状は、かかとの後ろの発赤、痛み、熱感などです。後に、皮膚の一番上の層がすり減ることがあります。数カ月後、隆起した赤色、または肌色の領域（結節）のように見える、圧痛のある軟らかい滑液包ができ、炎症を起こします。アキレス腱皮下滑液包炎が慢性化した場合、その滑液包は硬くうろこのようになることがあります。 踵骨後部滑液包炎 踵骨後部滑液包炎の症状は、けがや痛風の後に滑液包に炎症が起きることで突然出現します。他の病気（関節リウマチなど）が原因でこの滑液包炎が発生した場合は、症状は徐々に現れます。かかとの後ろに痛み、腫れ、熱感がみられます。歩行や靴を履くのが困難になります。わずかな発赤、腫れ、圧痛がかかとの後ろにみられます。炎症を起こした滑液包が大きくなると、腫れが、かかとの両側面へと広がります。

アキレス腱滑液包炎の診断 医師の診察

ときにX線検査 踵骨後部滑液包炎とアキレス腱皮下滑液包炎の診断は、まず診察から始まります。 アキレス腱皮下滑液包炎については、医師は赤色または肌色の結節がないか探します。 踵骨後部滑液包炎については、医師は腱とかかとの骨の間を強くつまんで、痛みが起こるかどうかを調べます。X線検査で腱の滑液包炎は診断できませんが、かかとの痛みの他の原因（例えば、かかとの骨折、関節リウマチや他の炎症性関節疾患によるかかとの骨の損傷など）を否定するために、X線検査を行うことがあります。他の病気の可能性を否定するために、MRI検査を行うこともあります。