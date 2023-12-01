アキレス腱付着部症の人では、1回10分間のふくらはぎのストレッチ運動を1日2～3回行うのが役に立ちます。腕の長さだけ距離をとって壁に向かって立ち、膝を伸ばしたまま、つま先側が上がるように足を曲げると、ふくらはぎの筋肉とアキレス腱を伸ばすことができます。

立った姿勢で行う腓腹筋のストレッチ ビデオ

歩くときのアキレス腱への負荷を最小限に抑えるために、長時間、安静にしていた後に起き上がるときは、足と足首を、可動域全体で約1分間活発に動かすべきです。

就寝中にアキレス腱を伸ばすための夜間用装具を使用することもあり、これは、ふくらはぎの筋肉が張りすぎるのを防ぐのに役立ちます。

ヒールリフト装具は、歩いているときの腱の痛みと、腱にかかる負荷を軽減し、股関節や背中の異常な動きを修正するために、一時的に両足に使用します。

基礎疾患の脊椎関節炎に関連したアキレス腱付着部症がある場合は、非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）や他の種類の薬剤（TNF阻害薬などの生物学的製剤）が役に立つことがあります。

腱付着部症がなかなか治癒しない場合には、体外パルス活性化療法（EPAT）（体外衝撃波療法［ESWT］とも呼ばれています）が検討されます。この治療法では、音波の圧力波をかかとに当てる装置を使用します。圧力波が血行を促進し、それが治癒を助けることがあります。