skip to main content
MSDMsd マニュアル家庭版
Search icon

つちゆび（ハンマートゥ）

執筆者：James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
レビュー/改訂 修正済み 2023年 12月
v26371137_ja
プロフェッショナル版を見る
やさしくわかる病気事典

つちゆびとは、Z字型に曲がって固まった足の指のことです。

  • 特定の靴を履いているときに痛みを感じることがあり、一部の患者では、足の指の付け根が痛みます。

  • 診断は、足の診察結果に基づいて下され、他の関節も診察します。

  • 幅の広い靴や、つま先用パッドで刺激を和らげることができ、装具で痛みを軽減できます。

足の異常の概要も参照のこと。）

つちゆびの原因には、腱の不均衡、中足骨や足の指の骨が異常に長い、足関節面のアライメント不良、関節リウマチ、足に合わない靴の長年の使用などがあります。足の指の一部が正常よりも高い位置にくるため、結果として過剰な摩擦が起こり、足の指の上面にたこ/うおのめができることがあり、潰瘍ができる可能性もあります。つちゆび変形が最も起こりやすい足の指は、人差し指です。

靴を履くと痛むことがあります（特につま先部分の高さが低く、幅が狭い靴の場合）。ときとして、足の指の付け根の痛み（中足骨痛）が生じます。

つちゆび（ハンマートゥ）とは

つちゆびでは、通常は足の人差し指、ときには中指または薬指がZ字型に曲がり、手術をしないかぎり簡単に伸ばせません。

つちゆびの診断

  • 医師の診察

つちゆびの診断は、足の診察結果に基づいて下されます。関節炎がないかを確認するために、関節も診察します。

つちゆびの治療

  • 幅の広いつま先、テーピング/副子固定、つま先用パッド

  • 中足骨痛に対して装具

つちゆびは、使用する靴をつま先部分の幅が十分に広く、足の指がそれ以上刺激されない、快適なもの変えることで治療します。足指にテーピング/副子固定を行うことで、変形が一時的に軽減することがあります。つま先用のパッドで患部を覆い、靴から足指を保護することも役立ちます。

潰瘍や皮膚の炎症があれば、それも治療します。

足の指が硬直したことに起因する痛みや障害が他の治療で軽減しないときは、つちゆびを伸ばすための手術が必要になる場合があります。

中足骨痛によって生じた痛みを軽減するために、装具（靴の中に入れる器具）を利用することができます。

quizzes_lightbulb_red
医学知識をチェックTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS