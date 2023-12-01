つちゆび（ハンマートゥ）

幅の広いつま先、テーピング/副子固定、つま先用パッド

中足骨痛に対して装具

つちゆびは、使用する靴をつま先部分の幅が十分に広く、足の指がそれ以上刺激されない、快適なもの変えることで治療します。足指にテーピング/副子固定を行うことで、変形が一時的に軽減することがあります。つま先用のパッドで患部を覆い、靴から足指を保護することも役立ちます。

潰瘍や皮膚の炎症があれば、それも治療します。

足の指が硬直したことに起因する痛みや障害が他の治療で軽減しないときは、つちゆびを伸ばすための手術が必要になる場合があります。

中足骨痛によって生じた痛みを軽減するために、装具（靴の中に入れる器具）を利用することができます。