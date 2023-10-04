びまん性肺胞出血症候群では以下の症状が生じることがあります。

せき

呼吸困難

発熱

びまん性肺胞出血の人の少なくとも3分の2に、喀血がみられます。重症の場合、呼吸が極めて困難になります。息ができずにあえぐようになり、皮膚が青色がかったり、蒼白や灰色がかった色になることもあります（チアノーゼ）。死に至ることもあります。

ほかにも、びまん性肺胞出血を引き起こしている病気に特徴的な症状がみられることがあります。

肺の中で出血が繰り返し起きると、貧血（赤血球の数が減少し、しばしば疲労を引き起こします）や、肺に瘢痕（肺線維症の原因となります）が生じることがあります。