胃炎と消化性潰瘍に関する序論

胃炎と消化性潰瘍は、胃や十二指腸（小腸の最初の部分）の内面が損傷を受ける病気です。通常は以下が原因で起こります。

喫煙は潰瘍（胃の粘膜のただれ）やその合併症の発生リスクを高める危険因子の1つです。また、喫煙は潰瘍の治癒を妨げ、潰瘍が再発するリスクを高めます。リスクは1日当たりの喫煙本数とともに増加します。

ゾリンジャー-エリソン症候群では、通常は十二指腸、膵臓、または隣接する構造にできるまれな腫瘍からガストリンと呼ばれるホルモンが分泌され、それにより胃酸の分泌が過剰になります。

通常、胃の粘膜は、ある種の防御機構によって保護されています。胃の内面にある細胞は粘液と重炭酸塩を分泌します。胃の内面は粘液で覆われており、胃酸や消化酵素で損傷しないように保護されています。粘液中や粘液下の重炭酸塩は胃酸の中和を助けます。例えばピロリ菌（Helicobacter pylori）やアスピリンにより、このような防御機構が破壊されると、胃炎や消化性潰瘍が発生する可能性があります。

利用可能な多くの治療選択肢があります（胃酸の治療に用いられる薬剤を参照）。