現在使用されている薬の多くは、動物実験や人間に投与する試験によって、効果が見出されました。一方、現在では多くの薬が、特定の病気を考慮して設計開発されています。病気が引き起こす異常な生化学的変化や細胞の変化を見出し、次に（体の特定の部位に作用することにより）これらの異常を防いだり修復したりする化合物を設計します。ある新しい化合物が有望だと分かると、通常は、その構造を以下の目的で何度も改良します。

その他の要素として、その化合物の腸壁からの吸収性や、身体組織や体液中での安定性なども考慮します。こうした要素には、体が薬に及ぼす作用（薬物動態）と、薬が体に及ぼす作用（薬力学）が関与します。

理想的な薬とは以下のようなものです。

薬の開発段階で、標準の用量や平均的な用量が決まります。しかし、薬に対する反応は人それぞれです。年齢（加齢と薬を参照）、体重、遺伝子構成、他の病気の有無といった様々な要因が、薬に対する反応に影響します（薬に対する反応の概要を参照）。そのため、医師が特定の患者に対する用量を決めるときは、これらの要因を考慮しなければなりません。