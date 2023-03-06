薬の有害反応をもたらす危険因子

薬の有害反応（薬物または薬剤の望ましくない作用のこと）が起こる可能性は、多くの要因によって高まります。具体的には以下のものがあります。

遺伝的要因

特定の持病

複数の薬剤の併用

非常に若年であるか高齢者

妊娠

母乳哺育

遺伝的要因のために、特定の薬（医薬品を含みます）の毒性による影響を受けやすい人もいます。薬に対する体の反応に影響を及ぼす様々な遺伝子が特定されています。例えば、特定の遺伝子の違いが肝臓での薬物代謝に影響を与え、それにより薬物濃度が上昇して薬物有害反応の可能性が高まることがあります。しかしながら、このような違いを調べる検査は複雑であり、臨床現場で日常的に用いられるには至っていません。

特定の持病のために薬の吸収や代謝、排泄、体の薬物応答性が変わってしまい（薬物相互作用：薬と病気の相互作用を参照）、薬の有害反応のリスクが高まることがあります。

治療を受ける側の心構えや先行きの見通し、自信、医療従事者への信頼といった精神的な要因と身体との相互作用が薬の有害反応に及ぼす影響については、まだほとんど明らかになっていません。

複数の薬の使用 処方薬であれ市販薬であれ、複数の薬剤を併用することは、薬の有害反応が生じるリスクにつながります（薬物間相互作用を参照）。服用する薬の数が増えるにつれて、起こりうる有害反応の数と重症度は不釣り合いに増大します。アルコールも薬物の一種ですので、飲酒もリスクを高めます。医師や薬剤師に、服用しているすべての薬の定期的な見直しや、適切な調節をしてもらえば、薬の有害反応のリスクを減らすことができます。