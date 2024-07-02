死と死期に関する序論

終末期のケアに対するアプローチは世界各国で大きく異なり、それらは医学的、文化的、社会的、法的な事項の影響を受けています。医療の過程では、病気の見通しについて、死や死期を視野に入れて話をすることが重要です。医師と患者は使う言葉も違えば、そうした話し合いに臨む気持ちにも違いがあります。

必要とする情報の量や意思決定に関与できる程度も、人によって様々です。一般に重病の患者とその愛する人たちは、病気の見通しだけでなく、それぞれの家庭状況で特定の困難を抱えて生きていくための選択肢についても、理解するよう努めるべきです。

また、治療や家族のサポートに関して希望があるなら、それを明確に伝えておくべきです。そのような希望を記載した書類は事前指示書と呼ばれます。患者が家族や医療従事者と終末期のケアに関する希望について話し合っていないと、受けたくない治療（化学療法や手術など）を受けることになったり、望まない状況（病院や介護施設など）で最期を迎えたりすることになる可能性があります。