脳卒中を起こしたり、安静臥床の状態が長期化したりすると、関節を動かせる範囲（関節可動域）が狭くなります。関節可動域が狭くなると、痛みや運動能力の阻害が起こり、皮膚の損傷（皮膚の崩壊）や床ずれのリスクが増加します。関節可動域は一般的に年齢とともに狭くなりますが、たとえそうなったとしても、通常は健康な高齢者が自分のケアを行えなくなることはありません。

多くの場合、理学療法士は、治療を始める前に関節の動く角度を測定するゴニオメーターと呼ばれる装置で可動域を評価します。また理学療法士は、可動域が狭くなったのは筋肉が硬くなったためなのか、靭帯や腱が硬くなったためなのかを判断します。筋肉が硬くなったことが原因であれば、精力的に関節のストレッチを行います。靭帯や腱が硬くなったことが原因であれば、関節のストレッチは弱めにしますが、関節可動域訓練を進める前に手術が必要となる場合があります。ストレッチは、通常、組織を温めて行うと最も効果的で最も痛みが少なくなります。そのため、療法士はまず温めることから始めます。

関節可動域訓練には3つのタイプがあります。

能動運動 は、介助なしで筋肉や関節の運動ができる人に適しています。自分で両腕両脚を動かします。

自動介助運動 は、わずかな補助で筋肉を動かせる人や、関節は動くけれど動かすと痛みを感じる人に適しています。患者は両腕と両脚を自分で動かしますが、その際には理学療法士が手やバンドなどの機具を使って補助します。

他動運動は、自発的な運動ができない人に適しています。患者自身の努力は不要です。理学療法士が、拘縮（動かさないことによって生じる筋肉の永久的な硬直）を予防することなどを目標として、患者の手足を動かします。

自動介助運動や他動運動はけがをしないようにゆっくりと行いますが、多少の苦痛を伴います。

理学療法士は可動域を広げるため、可動域の狭くなった関節を、痛みを感じる位置を越えるまで動かしますが、この動きで残存痛（動作をやめた後も続く痛み）が生じることがないようにします。適度な力で持続的にストレッチする方が、強い力で瞬間的にストレッチするよりも効果的です。