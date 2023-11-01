The Trusted Provider of Medical Information since 1899

MSDマニュアルのミッション：

1899年に初めて出版されたこの医学マニュアルは、米国とカナダ以外の国々では現在MSDマニュアルとして知られており、世界で最も広く利用される医学情報源のひとつになっています。MSDマニュアルの取り組みは、世界中の医療者と患者さんが最新かつ良質な医学情報にアクセスできるようにすることを目的としています。

健康に関する情報を得ることは全人類の普遍的な権利であり、すべての人が正確な医学情報にアクセスする権利をもっていると私たちは信じています。最新かつ良質な医学情報をゆがめずに記録し、それらを分かち合うことで、誰もがより詳細な情報にもとづいて意思決定できるようになり、患者さんと医療者の信頼関係が強化され、そして世界中の医療の成果が向上する、これらを実現することが私たちの使命であると考えています。

だからこそ、多言語のMSDマニュアルをデジタル形式で無料公開し、世界中の医療者や患者さんにご利用いただけるようにしています。