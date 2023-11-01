The Trusted Provider of Medical Information since 1899

ご覧になりたい MSDマニュアル をお選びください
- 幾千もの疾患・医療の解説
- 診察・手技ビデオ
- 豊富な写真・画像
- 医学計算ツール（学習用）
- 医学クイズ
- 3D Models
- ニュース＆コラム
- 幾千もの病気・症状の解説
- 多数の解説動画
- 豊富な写真やイラスト
- 救命・応急手当
- 医学クイズ
- 一般的な医学検査
- ニュース&コラム
- 幾千もの疾患・獣医療の解説
- 多くの動物種に関する情報
- 豊富な動画や写真
- 獣医学計算ツール（学習用）
- 獣医学クイズ
- 参考基準値・換算表
- ケーススタディ、ニュース＆コラム
MSDマニュアルのミッション：
1899年に初めて出版されたこの医学マニュアルは、米国とカナダ以外の国々では現在MSDマニュアルとして知られており、世界で最も広く利用される医学情報源のひとつになっています。MSDマニュアルの取り組みは、世界中の医療者と患者さんが最新かつ良質な医学情報にアクセスできるようにすることを目的としています。
健康に関する情報を得ることは全人類の普遍的な権利であり、すべての人が正確な医学情報にアクセスする権利をもっていると私たちは信じています。最新かつ良質な医学情報をゆがめずに記録し、それらを分かち合うことで、誰もがより詳細な情報にもとづいて意思決定できるようになり、患者さんと医療者の信頼関係が強化され、そして世界中の医療の成果が向上する、これらを実現することが私たちの使命であると考えています。
だからこそ、多言語のMSDマニュアルをデジタル形式で無料公開し、世界中の医療者や患者さんにご利用いただけるようにしています。
MSDとMSDマニュアルについて
Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USAは、米国とカナダ以外の国と地域ではMSDとして知られる、すこやかな世界の実現を目指して努力を続ける、グローバルヘルスケアリーダーです。病気の新たな治療法や予防法の開発から、助けの必要な人々の支援まで、世界中の人々の健康や福祉の向上に取り組んでいます。このマニュアルは社会貢献事業として1899年にMerck Manualの名称で創刊されました。古くからのこの重要な資産は、北米以外の国と地域においてはMSD Manualの名称で引き継がれています。私たちのコミットメントの詳細は、Global Medical Knowledgeをご覧ください。
MSD マニュアル