Valutazione del paziente con disturbi urologici

L'analisi delle urine è fondamentale per valutare le malattie urologiche. Spesso sono necessari esami di imaging (p. es., ecografia, TC, RM). Per il test dello sperma, vedi Patologie degli spermatozoi.

Il test dell'antigene tumorale della vescica per il carcinoma a cellule transizionali delle vie urinarie è più sensibile della citologia urinaria nel rilevare un tumore di basso grado; non è abbastanza sensibile da sostituire l'esame endoscopico. La citologia urinaria è l'esame migliore per rilevare un carcinoma di grado elevato.

L'antigene prostatico specifico (PSA) è una glicoproteina con funzione sconosciuta prodotta dalle cellule epiteliali della prostata. I livelli possono essere elevati nel cancro alla prostata e in alcune comuni patologie non cancerose (p. es., iperplasia prostatica benigna, infezione, trauma). L'antigene prostatico specifico (PSA) viene misurato per evidenziare le recidive di cancro dopo il trattamento; il suo largo uso per lo screening del cancro è controverso.