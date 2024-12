Nomi dei farmaci: generici e commerciali

La maggior parte dei farmaci sul mercato con obbligo di prescrizione medica ha un nome commerciale (detto anche nome brevettato, marchio di fabbrica [talvolta erroneamente indicato come commerciale] o di specialità), in modo tale che possano essere distinti per la produzione e l’immissione in commercio esclusivamente da parte di un produttore specifico. Negli Stati Uniti, questi nomi sono generalmente registrati come marchi di fabbrica presso l’Ufficio Brevetti. La registrazione conferisce al titolare del brevetto certi diritti legali relativamente all’uso del nome. Il nome commerciale può essere registrato per un prodotto contenente un solo principio attivo, con o senza additivi, oppure per un farmaco contenente due o più principi attivi.

Un farmaco immesso in commercio da più società può avere più nomi commerciali. Un farmaco prodotto in un Paese e immesso in commercio in più Paesi può avere nomi commerciali diversi in ogni Paese.

In questo manuale sono stati usati, dove possibile, i nomi generici (non proprietari). Tuttavia, poiché i nomi dei farmaci di marca sono d’uso comune e potrebbero essere riconosciuti con maggiore facilità, i farmaci generici citati in questo manuale sono elencati di seguito in ordine alfabetico, unitamente a molti dei nomi commerciali associati. Segue una seconda tabella, nella quale sono elencati i nomi commerciali dei farmaci in ordine alfabetico insieme al rispettivo nome generico.

Con poche eccezioni, i nomi commerciali in queste tabelle sono limitati a quelli commercializzati negli Stati Uniti. Le tabelle non sono in alcun modo esaustive e non è stato compiuto alcun tentativo di elencare ogni nome commerciale dei farmaci d’uso attuale associato a ogni farmaco. L’inclusione di un farmaco in queste tabelle non indica l’approvazione all’uso né implica che un medicinale sia efficace o sicuro. Molti farmaci sono commercializzati quasi esclusivamente con il nome generico. L’inclusione di un nome commerciale di tale farmaco in queste tabelle non indica l’adozione o una preferenza per la versione del farmaco di marca rispetto alla versione generica.

La scelta fra l’uso della versione commerciale rispetto a quella generica di un farmaco può essere una questione complessa, che è meglio trattare con il medico o il farmacista.