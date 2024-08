Secrezione vaginale

Dopo la menopausa, i livelli di estrogeno diminuiscono drasticamente; di conseguenza, la quantità di secrezione di solito diminuisce. Tuttavia, la riduzione degli estrogeni causa l’assottigliamento della mucosa vaginale che diventa più secca e fragile. Una vagina sottile e secca ha maggiori probabilità di subire irritazioni e infiammazioni, con conseguenti secrezioni vaginali anomale, che possono essere acquose e fluide o dense e giallognole, La secchezza vaginale può rendere dolorosi i rapporti sessuali. Secchezza vaginale, dolore durante il rapporto sessuale, urgenza urinaria e infezioni delle vie urinarie sono sintomi della sindrome genitourinaria della menopausa. Per trattare questa sindrome si può ricorrere alla terapia ormonale con estrogeni a basso dosaggio.

Mucosa vaginale (prima e dopo la menopausa) Immagine

L’assottigliamento aumenta la probabilità che si sviluppino infezioni vaginali. I tessuti vaginali sottili e secchi sono maggiormente soggetti a lesioni, consentendo ai batteri della cute, solitamente innocui, di penetrare nella cute e causare un’infezione locale, il più delle volte non grave, ma fastidiosa.

Le donne più anziane sono più soggette a seguire trattamenti che possono ridurre i livelli di estrogeno aumentando le probabilità di irritazione della vagina. Fra questi trattamenti ricordiamo l’asportazione delle ovaie, la radioterapia diretta della pelvi e certi farmaci chemioterapici.

Nelle donne più anziane sono comuni anche problemi come l’incontinenza o l’allettamento, che rendono difficoltosa una buona igiene. Una scarsa igiene può dare adito a infiammazione cronica della zona genitale a causa di irritazione dovuta a urina o feci.

Le infezioni vaginali, come la vaginosi batterica, le infezioni da lievito e la vaginite da Trichomonas, possono insorgere dopo la menopausa. I fattori di rischio per le infezioni da lievito sono il diabete e l’incontinenza. Tra i fattori di rischio per la vaginosi batterica e la vaginite da Trichomonas vi è il fatto di avere un nuovo partner o diversi partner sessuali.

Le donne più anziane sessualmente attive dovrebbero utilizzare il preservativo per ridurre il rischio di infezioni sessualmente trasmesse. Tuttavia, poiché i preservativi possono irritare i tessuti vaginali, in particolare nelle donne anziane, con i preservativi in lattice è essenziale fare uso di lubrificanti, preferibilmente solo a base di acqua. I lubrificanti oleosi (come vaselina) possono indebolire il lattice e causare la rottura del preservativo.

Alle donne più anziane si consiglia di rivolgersi tempestivamente a un medico in caso di secrezioni, in particolare se accompagnate da striature di sangue o se sono di colore bruno o rosa (eventuali segni di presenza di piccole quantità di sangue). Una secrezione dopo la menopausa può essere un segnale d’allarme di lesioni precancerose (come l’ispessimento dell’epitelio uterino) o di tumore, e non deve essere ignorata.

Gli antistaminici possono alleviare il prurito. Molti (tra cui difenidramina, idrossizina e ciproeptadina) provocano sonnolenza, che aumenta il rischio di cadute nelle persone anziane. Pertanto, nel caso la donna anziana debba prendere un antistaminico durante il giorno, deve sceglierne uno che abbia minori probabilità di causare sonnolenza; tra questi loratadina, cetirizina o fexofenadina.