Panoramica sull’infertilità

L’infertilità è una malattia definita come l’incapacità di ottenere una gravidanza e/o la necessità di un intervento medico per il successo della gravidanza.

L’infertilità è definita come malattia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’American Society for Reproductive Medicine (ASRM). Le donne di età inferiore ai 35 anni senza alcuna causa nota di infertilità propria o del partner devono essere esaminate da un medico dopo aver avuto rapporti sessuali regolari e non protetti per 12 mesi. A partire dai 35 anni, le donne devono essere esaminate dopo 6 mesi.

Rapporti sessuali frequenti senza contraccettivi di solito determinano una gravidanza:

nel 70% delle coppie entro tre mesi

nell’80% entro sei mesi

nel 90% entro un anno

Per aumentare le probabilità di concepimento, la coppia deve avere rapporti sessuali frequenti nei 6 giorni (e soprattutto nei 3 giorni) che precedono il rilascio dell’ovulo dalle ovaie (ovulazione). Di solito l’ovulazione avviene a metà del ciclo mestruale, cioè circa 14 giorni prima del primo giorno della mestruazione successiva.

Due dei più comuni metodi a disposizione delle donne per stimare quando si verifica l’ovulazione sono:

kit di previsione dell’ovulazione domestici (probabilmente il metodo migliore)

misurare la temperatura corporea a riposo (temperatura basale)

I kit per la previsione dell’ovulazione domestici sono il metodo più accurato che può essere utilizzato a casa, ma non sono accurati al 100%, perciò alcune ovulazioni potrebbero essere mancate. e vengono utilizzati per individuare un aumento dell’ormone luteinizzante nelle urine. (L’ormone luteinizzante stimola le ovaie ad avviare l’ovulazione.) Di solito, l’ormone aumenta 24-36 ore prima dell’ovulazione. In genere è necessario ripetere il test per diversi giorni di seguito; per questo i kit comprendono da cinque a sette stick. Questi stick vengono tenuti sotto il getto di urina o immersi nell’urina raccolta in un contenitore pulito.

Un’altra opzione è la misurazione della temperatura basale. Se le donne hanno cicli regolari, la misurazione della temperatura ogni giorno prima di alzarsi al mattino può aiutare a stimare quando avviene l’ovulazione. Se la temperatura scende, l’ovulazione è imminente. Un aumento di 0,5° C o più indica che l’ovulazione è appena avvenuta. Tuttavia, questo metodo è laborioso e non è né affidabile né preciso. Nel migliore dei casi, predice l’ovulazione entro due giorni dopo che è avvenuta.

Temperatura corporea basale Immagine

Tuttavia, stimare quando avviene l’ovulazione (e perciò stimare qual è il momento migliore per il rapporto sessuale) può essere particolarmente utile per le coppie che non hanno rapporti sessuali regolari.

Cause di infertilità La causa dell’infertilità può essere legata a problemi dell’uomo, della donna o di entrambi. La causa può essere una malattia o un altro problema della funzione riproduttiva di una persona, come problemi di: Sperma (dal 20 al 35% delle coppie)

Ovulazione (dal 20 al 25%)

Numero di ovuli sani nelle ovaie (aumenta con l’età)

Endometriosi (fino al 40%)

Tube di Falloppio (fino al 65%)

Anomalie dell’utero (come fibromi uterini) o altre anomalie pelviche (2% o più)

Muco cervicale (circa il 3%)

Fattori non identificati (dal 15 al 25%) L’assunzione di molta caffeina e/o il consumo eccessivo di alcol e/o di tabacco possono compromettere la fertilità delle donne e vanno evitati. La maggior parte degli studi riporta che gli uomini di oltre 45 anni sono meno fertili rispetto agli uomini più giovani.

Diagnosi dell’infertilità Valutazione medica

Vari esami, a seconda del cancro sospettato La diagnosi di infertilità richiede una valutazione completa di entrambi i partner e di solito viene effettuata dopo almeno un anno di tentativi per ottenere la gravidanza. La valutazione viene anticipata se: La donna ha più di 35 anni di età (solitamente dopo 6 mesi di tentativi di concepire).

I cicli mestruali della donna sono poco frequenti.

La donna presenta un’anomalia identificata precedentemente dell’utero, delle tube di Falloppio o delle ovaie (tra cui, per esempio, avere solo 1 ovaio).

I medici hanno identificato o sospettano problemi dello sperma dell’uomo. Di solito, entrambi i potenziali genitori vengono sottoposti a esami per capire la causa. Essi possono includere Esami del sangue: per misurare gli ormoni coinvolti nel rilascio degli ovuli (ovulazione) da parte delle ovaie, come l’ormone follicolo-stimolante

Ecografia o altri esami di diagnostica per immagini: per verificare la presenza di anomalie dell’utero o delle tube di Falloppio

Analisi dello sperma: per verificare la presenza di disturbi degli spermatozoi

Trattamento dell’infertilità Trattamento della causa

Talvolta farmaci

Talvolta, tecniche di procreazione assistita

Cambiamenti per eliminare o ridurre l’effetto dei fattori di rischio, come smettere di fumare Anche quando non è possibile identificare una causa specifica per l’infertilità, i futuri genitori possono comunque trarre beneficio dal trattamento. In questi casi alla donna possono essere prescritti farmaci per stimolare la maturazione e il rilascio di diversi ovuli, i cosiddetti farmaci per la fertilità, come il clomifene, il letrozolo e le gonadotropine umane. Questi farmaci sono particolarmente utili nelle donne che hanno problemi di ovulazione. In alternativa, i medici possono ricorrere a tecniche di procreazione assistita o ad altre procedure, come le seguenti: Inseminazione intrauterina, che consiste nella selezione solo degli spermatozoi più attivi, impiantati quindi direttamente nell’utero.

Fecondazione in vitro (FIVET), che prevede la stimolazione delle ovaie, il prelievo di ovuli maturi, la loro fecondazione con gli spermatozoi in piastre di coltura (in vitro), la crescita degli embrioni nella coltura e l’impianto di uno o più embrioni nell’utero della donna. I farmaci per la fertilità e le tecniche di procreazione assistita possono causare una gestazione multipla (come due o tre gemelli). I soggetti che soffrono di infertilità possono anche apportare dei cambiamenti per ridurre al minimo alcuni fattori di rischio. Per esempio, sono raccomandati smettere di fumare per chi fuma, perdere peso per chi è sovrappeso, astenersi dall’alcol o consumarlo moderatamente e un’alimentazione bilanciata (con vitamine se necessario). Quando una coppia è sottoposta a un trattamento per l’infertilità, uno o entrambi i partner possono andare incontro a frustrazione, stress emotivo, sentimenti di inadeguatezza e sensi di colpa. Possono alternarsi sentimenti di speranza e disperazione. L’incapacità di comunicare e il senso di isolamento inducono rabbia e risentimento reciproco e verso familiari, amici o il medico. Gli stress emotivi possono portare a stanchezza, ansia, disturbi del sonno o dell’alimentazione, incapacità di concentrazione. Inoltre, l’onere finanziario e l’impegno in termini di tempo richiesto dalla diagnosi e dal trattamento possono creare conflitti nella coppia. La gestione dello stress causato dal trattamento dell’infertilità può migliorare se entrambi i partner sono coinvolti nel processo e ricevono informazioni sull’iter del trattamento (compreso quanto tempo richiederà). Sapere cosa aspettarsi e conoscere le possibilità di successo può aiutare i potenziali genitori ad affrontare lo stress. Alcune domande da porre prima o durante il trattamento includono Quando terminare il trattamento

Quando richiedere un secondo parere

Quando valutare l’adozione Ad esempio, se non si è giunti a una gravidanza dopo 3 anni di tentativi o dopo 2 anni di trattamento per l’infertilità, le possibilità di gravidanza sono molto basse. La consulenza e il sostegno psicologico, compreso quello di gruppi di sostegno come RESOLVE e Family Equality, possono essere di aiuto.