Le probabilità di gravidanza sono le stesse (65% circa) facendo seguire all’insuccesso del trattamento con clomifene più hCG la stimolazione con gonadotropine più hCG o immediatamente la fecondazione in vitro. Tuttavia, il concepimento avviene più rapidamente e la probabilità di avere una gravidanza con tre o più feti è inferiore se un trattamento con clomifene che ha avuto un esito negativo è seguito immediatamente dalla fecondazione in vitro. Pertanto, se il clomifene unito all’inseminazione intrauterina risulta inefficace, il passo successivo spesso è la fecondazione in vitro.

Alcune evidenze suggeriscono che le donne di più di 38 anni di età con infertilità inspiegata concepiscano più velocemente se la fecondazione in vitro viene eseguita prima di tentare la stimolazione ovarica controllata.