Sanguinamento eccessivo dall’utero al momento del parto

Massaggio dell’utero

Farmaci per favorire la contrazione dell’utero

Liquidi somministrati in vena (per via endovenosa)

A volte una trasfusione di sangue

Rimozione di eventuali frammenti di placenta rimasti

A volte una procedura per comprimere le arterie dell’utero

Se si verifica un sanguinamento eccessivo, l’utero della donna viene massaggiato premendo sull’addome e viene somministrata costantemente ossitocina per via endovenosa. Questi provvedimenti favoriscono le contrazioni dell’utero. Vengono inoltre somministrati liquidi per via endovenosa per cercare di ripristinare la quantità di liquidi nel torrente ematico. Se l’emorragia continua, viene somministrato anche un altro farmaco che aiuta l’utero a contrarsi. Questi farmaci possono essere iniettati in un muscolo, essere inseriti come supposte rettali o, in caso di parto cesareo, essere iniettati nell’utero.

Può essere necessaria una trasfusione di sangue.

I medici ricercano le cause dell’eccessivo sanguinamento. Si può esaminare l’utero per trovare frammenti ritenuti di placenta. Eventuali frammenti rimasti nell'utero vengono rimossi manualmente. Raramente, è necessario ricorrere alla dilatazione e raschiamento per rimuovere questi frammenti. Tale procedura prevede l’inserimento di un piccolo strumento tagliente (curette) attraverso la cervice (che, in genere, è ancora aperta per il parto). La curette viene utilizzata per togliere i frammenti ritenuti. Per questa procedura è necessario l’impiego di un anestetico. Si procede esaminando la cervice e la vagina per escludere qualsiasi lacerazione.

Se l’utero non può essere stimolato a contrarsi e il sanguinamento non si interrompe, può essere necessario il clampaggio delle arterie che portano il sangue all’utero. Potrebbero essere utilizzate le seguenti procedure:

Inserimento di un palloncino nell’utero e gonfiaggio.

Inserimento di un tampone nell’utero.

Confezionamento di punti (suture) attorno al fondo dell’utero: questa procedura richiede un intervento chirurgico addominale.

Nell’utero può essere impiantato un dispositivo che applica una lieve aspirazione all'utero aiutandolo quindi a contrarsi.

Le procedure di solito non causano infertilità, anomalie mestruali o altri problemi duraturi.

A volte le arterie che riforniscono l’utero di sangue devono essere bloccate chirurgicamente oppure inserendo del materiale nelle arterie attraverso un catetere.

Di rado, è necessario asportare l’utero (isterectomia) per fermare il sanguinamento.