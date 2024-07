Rottura delle membrane prima del travaglio (Prelabour Rupture of the Membranes, PROM)

Se la gravidanza è di meno di 34 settimane, il travaglio viene ritardato. Alla donna viene consigliato di riposare e limitare al massimo le proprie attività. Potrebbe essere ricoverata in modo da poterla tenere sotto stretta osservazione. La pressione, la temperatura e la frequenza cardiaca della gestante vengono registrate almeno 3 volte al giorno, in quanto un aumento della temperatura o della frequenza può essere un segno iniziale di infezione. Se si sviluppa un’infezione, il travaglio viene indotto tempestivamente e il bambino viene fatto nascere.

Una volta confermata la rottura si avvia la terapia antibiotica, (eritromicina, ampicillina e amoxicillina) solitamente per via endovenosa e successivamente per via orale per diversi giorni, al fine di ritardare l’avvio del travaglio trattando infezioni che potrebbero scatenarlo e di ridurre il rischio di infezioni nel neonato.

Se la rottura delle membrane avviene tra 24 e 34 settimane di gestazione, vengono somministrati corticosteroidi per favorire la maturazione dei polmoni del feto.

I medici possono anche somministrare alla donna corticosteroidi in caso di rottura delle membrane

Tra 34 e 37 settimane di gestazione, se le donne sono a rischio di parto pretermine e non hanno ricevuto corticosteroidi precedentemente durante la gravidanza

A partire da 23 settimane di gestazione, se le donne sono a rischio di parto pretermine entro 7 giorni

Se la gravidanza è inferiore alle 32 settimane, potrebbe essere somministrato solfato di magnesio per via endovenosa. Questo farmaco sembra ridurre sostanzialmente il rischio di emorragia cerebrale e i problemi di sviluppo cerebrale del neonato, come ad esempio paralisi cerebrale.