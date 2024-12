Malattia emolitica del neonato

Il fattore Rh è una molecola situata sulla superficie dei globuli rossi di alcune persone; Il sangue è Rh-positivo se i globuli rossi di una persona possiedono il fattore Rh. Il sangue è Rh-negativo se i globuli rossi sono privi del fattore Rh. La maggior parte delle persone è Rh-positiva.

Quando un neonato possiede globuli rossi Rh-positivi e la madre globuli rossi Rh-negativi si parla di incompatibilità Rh. Di conseguenza, il sistema immunitario della madre Rh-negativa può riconoscere gli eritrociti del sangue del feto Rh-positivo come “estranei” e produrre anticorpi contro il fattore Rh presente sui globuli rossi del feto. Tale processo è noto come sensibilizzazione Rh.

Se la madre possiede anticorpi anti-Rh, possono passare dal suo sangue al sangue del feto prima del parto attraverso la placenta. Se il feto è Rh-positivo, gli anticorpi anti-Rh della madre possono quindi attaccare e distruggere (emolizzare) gli eritrociti del feto. La rapida degradazione dei globuli rossi ha inizio quando il feto è ancora nell’utero e continua dopo il parto. Questa degradazione può causare anemia.

Una madre Rh-negativa può produrre gli anticorpi anti-Rh se è esposta ai globuli rossi Rh-positivi. Il modo più comune nel quale le donne vengono esposte al sangue Rh-positivo è quando hanno un feto Rh-positivo. Le madri sono esposte maggiormente al sangue del feto durante il parto, che è pertanto il momento in cui si verifica la maggioranza delle sensibilizzazioni Rh. Pertanto, la maggior parte dei casi di malattia emolitica si verifica in un feto la cui madre è stata sensibilizzata durante una gravidanza precedente.

Le madri possono anche essere esposte a sangue Rh-positivo nelle fasi iniziali della gravidanza, per esempio in caso di aborto spontaneo o aborto elettivo, durante un esame diagnostico del feto (come l’amniocentesi o il prelievo dei villi coriali), in caso di lesioni all’addome o se la placenta si separa troppo presto (distacco della placenta). In tal caso, questi anticorpi attaccano lo stesso feto più avanti durante la gravidanza.

L’esposizione si può verificare anche fuori dalla gravidanza, per esempio se la madre ha subito trasfusioni di sangue Rh-positivo in qualsiasi momento precedente della vita. Dopo l’esposizione e lo sviluppo di anticorpi della madre, i problemi sono più probabili con ogni gravidanza successiva nella quale il feto è Rh-positivo.