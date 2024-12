Sviluppo adolescenziale

La famiglia rappresenta il centro della vita sociale dei bambini. Nell’adolescenza, il gruppo dei coetanei spesso inizia a sostituire la famiglia come primo nucleo sociale del bambino. I gruppi di coetanei si creano spesso in base al modo di vestire, all’aspetto, all’atteggiamento, agli hobby, agli interessi e ad altre caratteristiche che possono apparire profonde o insignificanti agli estranei. Inizialmente, i gruppi di coetanei sono composti da soggetti dello stesso sesso, ma di solito diventano misti nella tarda adolescenza. Questi gruppi assumono importanza tra gli adolescenti, in quanto assicurano conferme alle scelte personali e supporto nelle situazioni stressanti.

Gli adolescenti che, per vari motivi, non hanno un gruppo di coetanei sviluppano spesso sentimenti di alienazione. Sebbene abbiano spesso scarsi effetti a lungo termine, questi sentimenti possono peggiorare potenziali comportamenti antisociali o disfunzionali. All’altro estremo, il gruppo di coetanei può assumere un’importanza eccessiva, da cui può scaturire un comportamento antisociale. L’appartenenza a una gang è molto più comune quando l’ambiente familiare e sociale non è in grado di controbilanciare le richieste spesso disfunzionali del gruppo di coetanei.

I medici devono sottoporre a screening tutti gli adolescenti per escludere la presenza di disturbi di salute mentale, quali depressione, disturbo bipolare e ansia. L’incidenza di questi disturbi psichiatrici aumenta durante questa fase della vita e può comportare pensieri o comportamenti suicidi. I disturbi psicotici, come la schizofrenia, sebbene rari, balzano all’attenzione con maggiore frequenza durante la tarda adolescenza. I disturbi alimentari, come l’anoressia nervosa e la bulimia nervosa, sono relativamente comuni tra le ragazze, ma possono interessare anche i ragazzi. I disturbi del comportamento alimentare possono essere di difficile individuazione, poiché gli adolescenti fanno tutto il possibile per nascondere i propri comportamenti e le variazioni ponderali.

L’uso di sostanze illegali ha inizio solitamente durante l’adolescenza.

L’uso di alcol è comune ed è la sostanza più diffusa fra gli adolescenti. L’indagine Monitoraggio del futuro sull’uso di sostanze stupefacenti (Monitoring the Future Survey on Drug Use) è uno studio a lungo termine sull’uso di sostanze condotto dal National Institute on Drug Abuse statunitense. Questa indagine ha riportato che, nel 2021, negli Stati Uniti il 54% dei maturandi aveva provato l’alcol e il 26% aveva consumato alcol nell’ultimo mese ed era considerato un consumatore abituale. Il binge drinking (consumo indiscriminato di alcol) è diffuso e conduce a rischi per la salute sia acuti che cronici. La ricerca ha indicato che gli adolescenti che cominciano precocemente ad assumere alcol hanno maggiori probabilità di sviluppare un disturbo legato al consumo di alcol in età adulta. Ad esempio gli adolescenti che cominciano a bere a 13 anni hanno possibilità 5 volte maggiori di sviluppare un disturbo connesso all’assunzione di alcolici rispetto a coloro che iniziano a bere a 21 anni.

Un’indagine ha indicato che, nel 2021, circa il 4,1% dei maturandi ha riferito di fare uso di sigarette (aver fumato nei 30 giorni precedenti), una riduzione rispetto al 28,3% nel 1991 e al 5,7% nel 2019. Solo il 2% circa degli studenti dell’ultimo anno delle superiori dichiara di fumare ogni giorno.

L’attuale uso di sigarette elettroniche (vaping di nicotina) tra gli studenti dell’ultimo anno delle superiori è aumentato notevolmente dall’11% nel 2017 al 25,5% nel 2019. Secondo un’indagine, nel 2021 l’uso di sigarette elettroniche è diminuito al 19,6% e circa il 40,5% dei maturandi ha provato le sigarette elettroniche (nicotina e altre sostanze), una riduzione rispetto al 45,6% nel 2019.

L’indagine ha indicato che, nel 2021, il 19,5% dei maturandi faceva uso di cannabis (marijuana), una diminuzione rispetto al 22,3% nel 2019. Circa il 38,6% dei maturandi ha riferito di aver usato cannabis una o più volte nella vita.

L’uso di altre sostanze illegali è molto meno diffuso, sebbene sia in aumento l’abuso di farmaci con obbligo di prescrizione, ad esempio antidolorifici e stimolanti.

I genitori possono avere una forte influenza positiva sui propri figli dando il buon esempio (ad esempio assumendo alcol con moderazione ed evitando l’uso di sostanze illecite), condividendo i propri valori e fissando aspettative elevate connesse allo stare lontano dalle droghe. I genitori devono inoltre insegnare ai ragazzi che i farmaci con obbligo di prescrizione vanno utilizzati solo secondo le istruzioni del medico. Tutti gli adolescenti devono essere sottoposti allo screening per l’utilizzo di sostanze illegali in modo riservato. Nel corso della visita medica di routine occorre fornire consigli appropriati, poiché anche interventi molto brevi da parte di medici e operatori sanitari hanno dimostrato di ridurre l’uso di sostanze da parte degli adolescenti.