Panoramica sull’epatite cronica

Le cause più comuni di epatite cronica sono

Il virus dell’epatite C causa dal 60 al 70% dei casi di epatite cronica, e in almeno il 75% dei casi l’epatite C acuta si cronicizza.

Nel 5-10% circa dei casi, l’epatite B negli adulti si cronicizza, talvolta in coinfezione con l’epatite D. (L’epatite D non compare da sola, ma solo in concomitanza con l’epatite B). L’epatite B acuta diventa cronica in fino al 90% dei neonati infetti e nel 25-50% dei bambini piccoli.

Raramente, il virus dell’epatite E causa epatite cronica in soggetti immunodepressi, come coloro che assumono farmaci immunosoppressori dopo un trapianto d’organo o farmaci per il trattamento di tumori oppure coloro che presentano infezione da HIV.

Il virus dell’epatite A non causa epatite cronica.

La steatosi epatica non alcolica (un tipo di infiammazione cronica del fegato) si manifesta generalmente nei soggetti con peso corporeo eccessivo (obesità), diabete e/o livelli anomali di colesterolo e altri grassi (lipidi) nel sangue. Tutte queste condizioni inducono l’organismo a sintetizzare più grasso oppure a elaborare (metabolizzare) ed espellere il grasso più lentamente. Ne consegue che il grasso si accumula e viene conservato successivamente nelle cellule epatiche (cosiddetta steatosi epatica). La steatosi epatica può portare a infiammazione cronica e, infine, progredire a cirrosi. (La steatosi epatica dovuta a una qualsiasi condizione diversa dal consumo eccessivo di alcol è detta steatosi epatica non alcolica.)

L’alcol, dopo essere stato assorbito dal tratto digerente, viene trasformato (metabolizzato) nel fegato. Durante la sua metabolizzazione si formano sostanze in grado di danneggiare il fegato. L’epatopatia alcolica si verifica generalmente nei soggetti che consumano grandi quantità di alcol per molti mesi o anni. L’epatopatia alcolica è caratterizzata da steatosi epatica e da infiammazione epatica diffusa che può portare alla morte delle cellule epatiche. Persistendo nel bere, nel fegato può formarsi tessuto cicatriziale che a lungo andare può sostituire gran parte del tessuto epatico sano e causare la comparsa della cirrosi.

Più di rado, l’epatite cronica è causata da

Nell’epatite autoimmune, l’infiammazione cronica assomiglia all’infiammazione causata dall’organismo che attacca i propri tessuti (reazione autoimmune). L’epatite autoimmune è più diffusa nelle donne che negli uomini.

Alcuni farmaci possono causare epatite cronica, soprattutto se assunti per periodi prolungati. Fra questi ricordiamo amiodarone, isoniazide, metotressato, metildopa, nitrofurantoina, tamoxifene e, raramente, paracetamolo.

Non si conosce esattamente il motivo per cui un particolare virus o farmaco causi l’epatite cronica solo in alcuni soggetti e non in altri o perché il livello di gravità sia variabile.