Sempre più ricerche suggeriscono un legame tra la perdita dell’udito e lo sviluppo di demenza successivamente nel corso della vita. Di conseguenza, è ovvio per le persone che subiscono una perdita dell’udito chiedersi: “Svilupperò la demenza?”

La risposta a questa domanda non è semplice. Subire una perdita dell’udito non significa necessariamente che una persona svilupperà la demenza. È tuttavia importante capire meglio questo legame, nonché le cause della perdita dell’udito.

Seguono maggiori dettagli su ciò che sappiamo del legame tra perdita dell’udito e demenza, come pure alcune misure concrete che è possibile adottare a qualsiasi età per proteggere l’udito e ridurre il rischio di perdita dell’udito.

Cosa indica la ricerca su perdita dell’udito e demenza?

La perdita dell’udito e la demenza interessano con maggiore probabilità gli anziani. È logico quindi che i ricercatori osservino un numero maggiore di anziani che soffrono sia di perdita dell’udito sia di demenza. Tuttavia, la ricerca suggerisce che nelle popolazioni anziane il legame è più forte di quanto ci aspetterebbe per puro caso.

È importante sottolineare che questo legame non significa necessariamente che la perdita dell’udito causi demenza. Tuttavia, i ricercatori osservano che la presenza di una perdita dell’udito sembra accelerare la demenza già presente o che si sta sviluppando.

I ricercatori ritengono che il motivo sia dovuto al fatto che la perdita dell’udito, in particolare quella grave, può provocare una maggiore chiusura in se stessi e un maggiore isolamento sociale. Tale isolamento può aumentare il rischio di sviluppare la demenza. In effetti, la perdita della vista possiede un legame simile con la demenza, suggerendo che i cambiamenti sensoriali in generale possono provocare cambiamenti comportamentali e accelerare la demenza.

Ulteriori studi hanno rivelato che correggere la perdita dell’udito può rallentare il tasso di progressione della demenza. Tutte queste ricerche rappresentano dati convincenti a favore dell’importanza della protezione dell’udito e dell’adozione di misure per trattare una perdita dell’udito che può essersi sviluppata.

Quali sono le causa della perdita dell’udito?

La perdita dell’udito rientra in due ampie categorie: Perdita dell’udito conduttiva e perdita dell’udito neurosensoriale. La perdita dell’udito conduttiva si verifica quando ‘qualcosa’ impedisce al suono di raggiungere le strutture sensoriali situate nell’orecchio interno, per esempio cerume o liquido.

Nel caso della perdita dell’udito neurosensoriale, il suono raggiunge l’orecchio interno, ma non può essere tradotto in modo efficace in impulsi nervosi. Spesso la perdita dell’udito conduttiva può essere trattata rimuovendo l’ostruzione fisica che blocca il suono, mentre la perdita dell’udito sensoriale in genere è irreversibile. Il rumore e l’invecchiamento sono entrambe cause comuni di perdita dell’udito neurosensoriale.

Come ci si rende conto di avere una perdita dell’udito?

Alcuni tipi di perdita dell’udito possono essere fonte di preoccupazione immediata. La perdita dell’udito in un solo orecchio o la perdita dell’udito accompagnata da anomalie neurologiche quali intorpidimento, perdita dell’equilibrio o difficoltà di masticazione o di eloquio richiedono una visita medica immediata.

Se la perdita dell’udito si sviluppa gradualmente, molte persone hanno difficoltà ad ammettere di averla. La prima reazione è spesso “Le altre persone devono parlare a voce più alta”. Spesso le difficoltà di udito vengono notate quando si cerca di seguire una conversazione in situazioni rumorose.

Chi ritiene di avere una perdita dell’udito deve consultare il proprio medico di base, un audiologo o un otorinolaringoiatra. Molto probabilmente i medici eseguono un esame dell’udito per stabilire il livello uditivo di base.

Come si può trattare la perdita dell’udito?

Molte cause della perdita dell’udito sono incurabili, pertanto il trattamento prevede la compensazione della perdita dell’udito con apparecchi acustici e varie strategie e tecnologie di assistenza. Gli apparecchi acustici sono una soluzione in grado di cambiare la vita di molte persone; i modelli da banco possono essere un’ottima opzione. La tecnologia degli apparecchi acustici ha fatto molti progressi davvero notevoli. I modelli più recenti sono meno invasivi e alcuni utilizzano ora strumenti di intelligenza artificiale per aiutare a ridurre il rumore di fondo.

In qualsiasi momento e a qualsiasi età è possibile evitare i comportamenti che portano alla perdita dell’udito e prendere seriamente la protezione dell’udito. Ciò significa usare tappi per le orecchie in occasione di eventi o in ambienti di lavoro con livelli di rumore molto elevati. Significa anche tenere le cuffie a un volume sicuro.

Le cuffie possono essere anche uno strumento utile per proteggere l’udito. Alcuni modelli sono dotati di utili funzioni per la soppressione del rumore e, in alcuni casi, possono essere usati in modo simile agli apparecchi acustici, aiutando ad aumentare il volume dei suoni. Altri modelli sono in grado di condurre un esame dell’udito se vengono collegati a un’app.

Come affrontare con il proprio medico il legame tra perdita dell’udito e demenza?

Anche se la ricerca suggerisce un legame tra perdita dell’udito e demenza, si tratta di condizioni diverse che richiedono trattamenti e approcci specifici. Un audiologo può occuparsi della perdita dell’udito, ma un eventuale declino cognitivo richiede un consulto con un neurologo per una valutazione completa.

Affrontare la perdita dell’udito può migliorare le relazioni con i propri cari e migliorare la qualità della vita, nell’immediato e in futuro. È un aspetto importante della salute generale.