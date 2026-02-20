Rimanere al sicuro durante le tempeste invernali e i pericoli da clima freddo
Le tempeste invernali possono portare a temperature estremamente fredde, ghiaccio, neve e interruzioni di corrente che creano gravi rischi per la salute e la sicurezza. Secondo gli esperti di preparazione alle emergenze, lesioni e decessi durante il clima invernale sono spesso prevenibili con una corretta pianificazione e consapevolezza.
Quando si prevede una tempesta invernale, prepararsi in anticipo e comprendere i rischi legati al freddo può fare la differenza. Ready.gov e gli esperti di salute pubblica raccomandano di rimanere informati, limitando i viaggi e prendendo precauzioni per proteggere la salute e la sicurezza.
Seguono maggiori dettagli su alcuni dei rischi e delle migliori pratiche per proteggere se stessi e gli altri durante le tempeste invernali.
Ipotermia, congelamento ed esposizione al freddo
L’esposizione al freddo si verifica quando l’organismo perde calore più rapidamente di quanto ne riesca a produrre. L’esposizione prolungata alle temperature fredde, specialmente in caso di vento, indumenti bagnati o riparo inadeguato, può portare a ipotermia o congelamento.
L’ipotermia si verifica quando la temperatura corporea interna scende troppo, di solito sotto i 35 °C (95 °F). I sintomi iniziali possono includere brividi, stato confusionale, difficoltà a parlare, goffaggine e affaticamento. L’ipotermia è potenzialmente letale e richiede assistenza medica immediata.
Il congelamento si verifica quando la pelle e i tessuti sottostanti si congelano, il più delle volte colpisce le dita di mani, piedi, orecchie e naso. La pelle può essere intorpidita, bianca, gonfia, piena di vesciche o nera e ispessita. Non sfregare le aree congelate, in quanto ciò potrebbe danneggiare la cute e i tessuti. È consigliabile riscaldare le aree congelate in acqua tiepida
Per ridurre il rischio:
- Vestirsi a strati, compresi cappelli e guanti.
- Tenere gli indumenti asciutti e cambiarli immediatamente se si bagnano.
- Limitare il tempo all’aperto durante temperature fredde estreme.
- Controllare gli anziani, i bambini e chiunque non produca calore adeguato.
Rivolgersi tempestivamente a un medico in caso di sospetta ipotermia o sospetto congelamento.
Avvelenamento da monossido di carbonio
Le interruzioni di corrente durante le tempeste invernali aumentano il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio (CO), una condizione grave e potenzialmente letale. Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore prodotto dalla combustione del carburante. Se non adeguatamente ventilati, automobili, fornaci, camini, caldaie ad acqua calda, caldaie a gas o a cherosene e stufe (comprese le stufe a legna o a carbonella) possono provocare un avvelenamento da monossido di carbonio. Ad esempio, quando il tubo di scappamento di un’automobile accesa viene bloccato da un cumulo di neve o da un altro oggetto, all’interno della vettura i livelli di monossido di carbonio possono salire rapidamente.
I sintomi dell’avvelenamento da monossido di carbonio possono includere cefalea, vertigini, debolezza, nausea, stato confusionale e perdita di coscienza.
Per prevenire l’avvelenamento da monossido di carbonio, tenere gli sfiati e i camini privi di neve e detriti. Installare rilevatori di monossido di carbonio alimentati a batteria o con batteria di riserva in casa. Se si sospetta un avvelenamento da monossido di carbonio, prendere immediatamente aria fresca e richiedere cure di emergenza.
Spalatura della neve e sforzo eccessivo
La spalatura della neve è una causa comune di lesioni e di emergenze mediche che si verificano durante l’inverno. La combinazione di temperature fredde e sforzo fisico aumenta il carico sul cuore, in particolare nei soggetti con patologia cardiaca sottostante o fattori di rischio. Un eccessivo sforzo fisico durante la spalatura può determinare attacchi cardiaci, dolore toracico, respiro affannoso e lesioni muscolari e alla schiena.
- Mantenere un ritmo tollerabile e fare frequenti pause.
- Spingere la neve invece di sollevarla, se possibile.
- Utilizzare un carico di pala minore.
- Interrompere immediatamente in caso di dolore toracico, capogiri o respiro affannoso.
I soggetti con patologie cardiache o che non sono abituati ad attività faticose devono chiedere aiuto o avvalersi dei servizi di rimozione della neve.
Rischi di accumulo di acqua per le emergenze e annegamento
Riempire una vasca da bagno con acqua prima di una tempesta invernale può fornire una riserva d’acqua d’emergenza in caso di interruzione di corrente o di condutture congelate. Tuttavia, questa precauzione necessita di importanti considerazioni sulla sicurezza. Le vasche da bagno piene di acqua comportano un rischio di annegamento, specialmente per i bambini piccoli, gli animali domestici o i soggetti con disabilità motorie o cognitive. Dato che neonati e bambini piccoli possono annegare anche in pochi centimetri di acqua, possono risultare pericolosi persino dei recipienti pieni d’acqua.
Non lasciare mai i neonati o i bambini incustoditi in prossimità di vasche da bagno piene di acqua e tenere le porte del bagno chiuse o usare chiusure di sicurezza. Svuotare la vasca non appena l’acqua di riserva per le emergenze non è più necessaria. Anche piccole quantità di acqua possono essere pericolose in assenza di supervisione.
Incidenti correlati a slitte, veicoli e attività ricreative
La neve e il ghiaccio aumentano il rischio di lesioni dovute all’alta velocità di slitte, motoslitte, quad e veicoli a motore. Collisioni e cadute possono causare lesioni craniche, lesioni spinali e traumi interni. I rischi comuni per gli incidenti includono l’uso di slitte vicino a strade, alberi o recinzioni, la guida senza caschi o dispositivi di protezione, non indossare le cinture di sicurezza o guidare troppo velocemente in presenza di condizioni ghiacciate.
È molto importante indossare i caschi quando si slitta, si scia o si guidano motoslitte o quad. Inoltre, scegliere aree designate per le slitte, lontane dal traffico e ostacoli come gli alberi. Guidare lentamente, aumentare la distanza dietro ad altri veicoli ed evitare spostamenti non necessari. Evitare sempre l’alcol prima delle attività ricreative invernali.
Le lesioni della testa e della colonna vertebrale possono essere gravi anche quando i sintomi sono lievi; effettuare una visita medica dopo un impatto significativo.
Scivolamenti e cadute sul ghiaccio
I marciapiedi, i vialetti e le scale ghiacciati aumentano significativamente il rischio di scivolamenti e cadute, soprattutto negli anziani. Le cadute possono causare commozioni cerebrali, fratture e lesioni dell’anca che possono avere conseguenze a lungo termine.
Consigli per la prevenzione:
- Indossare scarpe o stivali con una buona trazione.
- Utilizzare corrimano e camminare con attenzione su superfici ghiacciate.
- Applicare prodotti per il disgelo o sabbia sui marciapiedi.
- Raccomandare agli anziani di rimanere al chiuso in condizioni di ghiaccio, quando possibile.
Dopo una caduta, consultare un medico in caso di impatto alla testa, dolore intenso, stato confusionale o difficoltà di deambulazione.
Restare al sicuro durante le tempeste
Le tempeste invernali comportano pericoli unici che vanno oltre le basse temperature. Comprendere i rischi e adottare semplici misure preventive può aiutare a proteggere se stessi, la propria famiglia e la propria comunità.
Restare informati attraverso gli avvisi meteorologici, preparare la propria casa e le scorte di emergenza e dare priorità alla sicurezza durante e dopo le tempeste. In caso di dubbio, consultare un medico: un trattamento precoce può salvare vite e prevenire gravi complicanze.
Prepararsi in anticipo può fare la differenza quando arriva il clima invernale.