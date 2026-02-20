Rimanere al sicuro durante le tempeste invernali e i pericoli da clima freddo

Le tempeste invernali possono portare a temperature estremamente fredde, ghiaccio, neve e interruzioni di corrente che creano gravi rischi per la salute e la sicurezza. Secondo gli esperti di preparazione alle emergenze, lesioni e decessi durante il clima invernale sono spesso prevenibili con una corretta pianificazione e consapevolezza.

Quando si prevede una tempesta invernale, prepararsi in anticipo e comprendere i rischi legati al freddo può fare la differenza. Ready.gov e gli esperti di salute pubblica raccomandano di rimanere informati, limitando i viaggi e prendendo precauzioni per proteggere la salute e la sicurezza.

Seguono maggiori dettagli su alcuni dei rischi e delle migliori pratiche per proteggere se stessi e gli altri durante le tempeste invernali.

Ipotermia, congelamento ed esposizione al freddo

L’esposizione al freddo si verifica quando l’organismo perde calore più rapidamente di quanto ne riesca a produrre. L’esposizione prolungata alle temperature fredde, specialmente in caso di vento, indumenti bagnati o riparo inadeguato, può portare a ipotermia o congelamento.

L’ipotermia si verifica quando la temperatura corporea interna scende troppo, di solito sotto i 35 °C (95 °F). I sintomi iniziali possono includere brividi, stato confusionale, difficoltà a parlare, goffaggine e affaticamento. L’ipotermia è potenzialmente letale e richiede assistenza medica immediata.

Il congelamento si verifica quando la pelle e i tessuti sottostanti si congelano, il più delle volte colpisce le dita di mani, piedi, orecchie e naso. La pelle può essere intorpidita, bianca, gonfia, piena di vesciche o nera e ispessita. Non sfregare le aree congelate, in quanto ciò potrebbe danneggiare la cute e i tessuti. È consigliabile riscaldare le aree congelate in acqua tiepida

Per ridurre il rischio:

Vestirsi a strati, compresi cappelli e guanti.

Tenere gli indumenti asciutti e cambiarli immediatamente se si bagnano.

Limitare il tempo all’aperto durante temperature fredde estreme.

Controllare gli anziani, i bambini e chiunque non produca calore adeguato.

Rivolgersi tempestivamente a un medico in caso di sospetta ipotermia o sospetto congelamento.

Avvelenamento da monossido di carbonio

Le interruzioni di corrente durante le tempeste invernali aumentano il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio (CO), una condizione grave e potenzialmente letale. Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore prodotto dalla combustione del carburante. Se non adeguatamente ventilati, automobili, fornaci, camini, caldaie ad acqua calda, caldaie a gas o a cherosene e stufe (comprese le stufe a legna o a carbonella) possono provocare un avvelenamento da monossido di carbonio. Ad esempio, quando il tubo di scappamento di un’automobile accesa viene bloccato da un cumulo di neve o da un altro oggetto, all’interno della vettura i livelli di monossido di carbonio possono salire rapidamente.

I sintomi dell’avvelenamento da monossido di carbonio possono includere cefalea, vertigini, debolezza, nausea, stato confusionale e perdita di coscienza.

Per prevenire l’avvelenamento da monossido di carbonio, tenere gli sfiati e i camini privi di neve e detriti. Installare rilevatori di monossido di carbonio alimentati a batteria o con batteria di riserva in casa. Se si sospetta un avvelenamento da monossido di carbonio, prendere immediatamente aria fresca e richiedere cure di emergenza.

Spalatura della neve e sforzo eccessivo

La spalatura della neve è una causa comune di lesioni e di emergenze mediche che si verificano durante l’inverno. La combinazione di temperature fredde e sforzo fisico aumenta il carico sul cuore, in particolare nei soggetti con patologia cardiaca sottostante o fattori di rischio. Un eccessivo sforzo fisico durante la spalatura può determinare attacchi cardiaci, dolore toracico, respiro affannoso e lesioni muscolari e alla schiena.

Per ridurre il rischio:

Mantenere un ritmo tollerabile e fare frequenti pause.

Spingere la neve invece di sollevarla, se possibile.

Utilizzare un carico di pala minore.

Interrompere immediatamente in caso di dolore toracico, capogiri o respiro affannoso.

I soggetti con patologie cardiache o che non sono abituati ad attività faticose devono chiedere aiuto o avvalersi dei servizi di rimozione della neve.

Rischi di accumulo di acqua per le emergenze e annegamento

Riempire una vasca da bagno con acqua prima di una tempesta invernale può fornire una riserva d’acqua d’emergenza in caso di interruzione di corrente o di condutture congelate. Tuttavia, questa precauzione necessita di importanti considerazioni sulla sicurezza. Le vasche da bagno piene di acqua comportano un rischio di annegamento, specialmente per i bambini piccoli, gli animali domestici o i soggetti con disabilità motorie o cognitive. Dato che neonati e bambini piccoli possono annegare anche in pochi centimetri di acqua, possono risultare pericolosi persino dei recipienti pieni d’acqua.

Non lasciare mai i neonati o i bambini incustoditi in prossimità di vasche da bagno piene di acqua e tenere le porte del bagno chiuse o usare chiusure di sicurezza. Svuotare la vasca non appena l’acqua di riserva per le emergenze non è più necessaria. Anche piccole quantità di acqua possono essere pericolose in assenza di supervisione.

Incidenti correlati a slitte, veicoli e attività ricreative

La neve e il ghiaccio aumentano il rischio di lesioni dovute all’alta velocità di slitte, motoslitte, quad e veicoli a motore. Collisioni e cadute possono causare lesioni craniche, lesioni spinali e traumi interni. I rischi comuni per gli incidenti includono l’uso di slitte vicino a strade, alberi o recinzioni, la guida senza caschi o dispositivi di protezione, non indossare le cinture di sicurezza o guidare troppo velocemente in presenza di condizioni ghiacciate.

È molto importante indossare i caschi quando si slitta, si scia o si guidano motoslitte o quad. Inoltre, scegliere aree designate per le slitte, lontane dal traffico e ostacoli come gli alberi. Guidare lentamente, aumentare la distanza dietro ad altri veicoli ed evitare spostamenti non necessari. Evitare sempre l’alcol prima delle attività ricreative invernali.

Le lesioni della testa e della colonna vertebrale possono essere gravi anche quando i sintomi sono lievi; effettuare una visita medica dopo un impatto significativo.

Scivolamenti e cadute sul ghiaccio

I marciapiedi, i vialetti e le scale ghiacciati aumentano significativamente il rischio di scivolamenti e cadute, soprattutto negli anziani. Le cadute possono causare commozioni cerebrali, fratture e lesioni dell’anca che possono avere conseguenze a lungo termine.

Consigli per la prevenzione:

Indossare scarpe o stivali con una buona trazione.

Utilizzare corrimano e camminare con attenzione su superfici ghiacciate.

Applicare prodotti per il disgelo o sabbia sui marciapiedi.

Raccomandare agli anziani di rimanere al chiuso in condizioni di ghiaccio, quando possibile.

Dopo una caduta, consultare un medico in caso di impatto alla testa, dolore intenso, stato confusionale o difficoltà di deambulazione.

Restare al sicuro durante le tempeste

Le tempeste invernali comportano pericoli unici che vanno oltre le basse temperature. Comprendere i rischi e adottare semplici misure preventive può aiutare a proteggere se stessi, la propria famiglia e la propria comunità.

Restare informati attraverso gli avvisi meteorologici, preparare la propria casa e le scorte di emergenza e dare priorità alla sicurezza durante e dopo le tempeste. In caso di dubbio, consultare un medico: un trattamento precoce può salvare vite e prevenire gravi complicanze.

Prepararsi in anticipo può fare la differenza quando arriva il clima invernale.