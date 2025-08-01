Protezione di salute e sicurezza prima e dopo le alluvioni

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le alluvioni sono il disastro naturale più frequente. Possono rappresentare una minaccia ovunque piova. Ogni anno le alluvioni mietono più vittime di tornado, uragani o fulmini.

Quando si verifica un’alluvione o un altro disastro naturale, ogni secondo è importante. Prepararsi in anticipo e sapere quali sono le azioni corrette da intraprendere può davvero fare la differenza. Il sito Ready.gov offre suggerimenti su come prepararsi per chiunque si trovi in allerta alluvione:

Trovare immediatamente un rifugio sicuro.

Non camminare, nuotare o guidare in acque alluvionali . Torna indietro, non annegare!

Rammentare che anche soli 6 pollici di acqua in movimento possono far cadere una persona e un piede di acqua in movimento può trascinare via un veicolo.

Evitare di attraversare ponti su acque che scorrono velocemente.

Ascoltare l’EAS, la NOAA Weather Radio o i sistemi di allerta locali per informazioni e istruzioni sulle alluvioni.

A seconda del tipo di alluvione: Procedere all’evacuazione se viene comunicato di farlo. Spostarsi in zone più elevate o a un piano più alto. Rimanere dove ci si trova.



Durante le alluvioni è necessario essere consapevoli di molti pericoli per la sicurezza e la salute, che permangono per lungo tempo anche dopo che le acque si sono ritirate. Secondo la FEMA, le acque alluvionali possono contenere pericoli, tra cui oggetti affilati, linee elettriche abbattute, acque reflue, batteri, sostanze chimiche, insetti portatori di malattie e animali selvatici o randagi.

Seguono maggiori dettagli su alcuni dei rischi e delle migliori pratiche per proteggere se stessi e gli altri.

Annegamento

L’annegamento si verifica quando l’immersione in un liquido causa soffocamento o interferisce con la respirazione. L’annegamento può non essere letale (in passato veniva descritto come semi-annegamento) o letale. I ricoveri per annegamento non fatale sono circa il quadruplo rispetto ai decessi per annegamento.

Quando una persona è immersa sott’acqua, può verificarsi una delle seguenti due situazioni:

L’acqua entra nei polmoni.

Le corde vocali possono andare incontro a grave spasmo che temporaneamente impedisce all’acqua di entrare nei polmoni, ma impedisce anche la respirazione.

In entrambi i casi i polmoni non riescono a trasferire l’ossigeno al sangue. La diminuzione del livello di ossigeno nel sangue porta a danno cerebrale e morte.

In caso di alluvioni, è essenziale evitare sempre di camminare, nuotare o guidare attraverso le acque alluvionali. È difficile capire quanto l’acqua sia profonda; anche soli 6 pollici di acqua in movimento possono far cadere un adulto. Un piede di acqua in movimento può trascinare un veicolo.

Lesioni minori e primo soccorso

Le acque alluvionali e i danni causati dalle alluvioni possono provocare una serie di lesioni, tra cui lesioni non gravi ai tessuti molli e ferite. In molti casi, un primo soccorso corretto al momento giusto può salvare la vita, prevenire il peggioramento di lesioni o malattie oppure contribuire ad accelerare la guarigione.

Nel caso delle ferite, il primo passo nel trattare un taglio consiste nel fermare il sanguinamento. Un’emorragia visibile quasi sempre si può arrestare con l’utilizzo di una garza o un panno pulito sull’area emorragica e comprimendo con forza con un dito o una mano per almeno 5 minuti. Quando possibile, la parte sanguinante deve essere posta più in alto rispetto al livello del cuore.

Tutte le ferite, trattate in casa o da operatori sanitari, devono essere tenute sotto osservazione per eventuali sintomi di infezione (peggioramento dell’arrossamento, dolorabilità, calore o produzione di pus) per alcuni giorni dopo il trattamento. Se si sviluppano sintomi di infezione (come febbre, pus nella ferita o che fuoriesce dalla ferita oppure un aumento dell’arrossamento intorno alla ferita), ci si deve rivolgere a un medico il prima possibile (entro qualche ora).

In alcuni casi è necessaria assistenza medica che va oltre il primo soccorso.

Lesioni da elettricità

Acqua ed elettricità non vanno d’accordo. Un’alluvione spesso significa che è presente acqua in luoghi dove non dovrebbe essercene, il che crea pericoli elettrici che possono essere potenzialmente letali. La FEMA avverte della necessità di essere consapevoli del rischio di scosse elettriche. Non toccare apparecchi elettrici bagnati o mentre si hanno i piedi immersi in acqua. Disattivare l’elettricità per prevenire scosse elettriche, se è sicuro farlo.

Una lesione da elettricità si verifica quando una corrente passa attraverso il corpo, interferendo con la funzione di un organo interno e, talvolta, bruciando i tessuti. Spesso il sintomo principale di una lesione da elettricità è un’ustione cutanea, sebbene non tutte le lesioni da elettricità causino danni esterni visibili.

Il trattamento delle lesioni da elettricità prevede varie fasi. Prima di tutto è necessario allontanare il soggetto dalla fonte di corrente. Il modo più sicuro è quello di disattivare la corrente, ad esempio attivando il salvavita o spegnendo o staccando l’apparecchio dalla presa elettrica. Nessuno deve toccare l’infortunato finché la corrente non è stata interrotta.

Quando il soggetto può essere toccato in sicurezza, il soccorritore deve controllare il respiro e il polso. Se il soggetto non respira ed è privo di polso, è necessario iniziare subito la rianimazione cardiopolmonare (RCP). Si deve ricorrere all’assistenza medica d’urgenza per tutte le persone con una lesione non minore. Dato che l’estensione delle ustioni da elettricità spesso è ingannevole, si deve richiedere assistenza medica in caso di dubbi sulla gravità delle lesioni.

Batteri e muffe

I rischi per la salute delle alluvioni possono persistere per lungo tempo. Le acque alluvionali che non vengono ripulite rapidamente ed efficacemente possono causare rischi per la salute dopo l’alluvione.

La FEMA consiglia di indossare guanti da lavoro pesanti, indumenti protettivi e stivali durante la bonifica e di usare adeguate coperture o mascherine per il viso. Queste misure sono importanti per proteggere le persone da polvere e detriti possibilmente presenti nell’aria, nonché da muffe e batteri. Secondo l’agenzia, i soggetti che soffrono di asma e altre patologie polmonari e/o immunosoppressi non devono entrare in edifici in cui siano presenti perdite d’acqua oppure muffe percepibili alla vista o all’odorato e i bambini non devono prendere parte ai lavori di bonifica in caso di disastri.

Nelle acque alluvionali possono essere presenti anche batteri, tra cui il tetano. Esistono diversi modi in cui i batteri nocivi possono penetrare nel corpo, ad esempio:

Consumo di alimenti o bevande contenenti i batteri

Inalazione di aria in cui sono sospesi i batteri

Contatto delle mani con qualcosa contaminato dais batteri e quindi con la bocca, il naso o gli occhi

Tagli, abrasioni e ustioni, che consentono ai batteri di penetrare nella pelle