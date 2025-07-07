I nostri organismi hanno diversi tipi di cellule ematiche. I globuli rossi trasportano ossigeno. Le piastrine aiutano la coagulazione del sangue a rallentare il sanguinamento. I globuli bianchi combattono le infezioni. Le plasmacellule sono un tipo speciale di globuli bianchi che producono proteine chiamate anticorpi, che trovano e attaccano le cellule estranee che causano l’infezione.

Il mieloma multiplo è un tumore delle plasmacellule nel quale le plasmacellule anormali si moltiplicano senza controllo nel midollo osseo e talora in altre parti del corpo. Si tratta del secondo tumore a base di sangue più comune. L’età media per i soggetti affetti da mieloma multiplo è di circa 70 anni. Spesso presenta una serie di sintomi e complicanze, ma esistono opzioni di trattamento che possono aiutare a rallentare la crescita del tumore e ad alleviare i sintomi.

I soggetti e le famiglie che vanno incontro a una diagnosi di mieloma multiplo devono affrontare incertezza e stress. Ecco le risposte ad alcune delle domande più comuni sul mieloma multiplo.

Quali sono i sintomi del mieloma multiplo?

In genere, solo 1 cellula su 200 nel midollo osseo è una plasmacellula. Per i soggetti con mieloma multiplo, la maggior parte del midollo osseo è piena di plasmacellule cancerose. Poiché il midollo osseo è pieno di plasmacellule cancerose, possono insorgere numerosi problemi. Innanzitutto, queste cellule possono invadere le ossa adiacenti, spesso nella schiena, causando dolore e fratture quando le ossa si deteriorano.

Allo stesso tempo, l’elevato numero di plasmacellule cancerose può produrre sostanze che riducono la produzione di alcuni tipi di cellule ematiche. Un numero insufficiente di globuli rossi può causare anemia, con conseguente affaticamento, debolezza, pallore e potenzialmente problemi cardiaci. Un numero insufficiente di globuli bianchi può indebolire il sistema immunitario, rendendo le persone suscettibili sia alle infezioni minori sia a quelle più gravi.

Spesso, i soggetti presentano anche problemi correlati ai reni, perché le proteine e gli anticorpi possono degradarsi e causare problemi. I problemi renali possono causare nausea e problemi di minzione.

Come si sa se si è affetti da mieloma multiplo?

In alcuni casi, il mieloma multiplo può essere diagnosticato prima che il soggetto manifesti sintomi quando gli esami di laboratorio, spesso eseguiti per altri motivi, mostrano livelli proteici elevati, proteine nelle urine o perdita ossea.

Alcune persone si recano dal medico per la lombalgia o dolore osseo in un’altra parte del corpo. Tuttavia, in altri momenti, le complicanze indurranno i medici a ricercare la causa, spesso attraverso esami di laboratorio. Se un soggetto si sente affaticato, il medico può identificare che è anemico e si scopre che la causa dell’anemia è il mieloma multiplo.

Come viene trattato il mieloma multiplo?

Se un soggetto non avverte dolore o altri sintomi, il trattamento non è sempre necessario. Per i soggetti che necessitano di trattamento, in genere è costituito da agenti e altri farmaci per impedire la crescita del tumore, farmaci per rafforzare le ossa e talvolta radioterapia per trattare le ossa dolorose. Sempre più spesso, i medici preferiscono prescrivere trattamenti più specifici, adattati alle singole esigenze delle persone.

Molti di questi trattamenti non distinguono tra le cellule tumorali e le cellule normali che producono anticorpi, che possono ulteriormente sopprimere il sistema immunitario di un soggetto e renderlo più suscettibile alle infezioni. Inoltre, i soggetti possono richiedere un trattamento per le complicanze come l’anemia, alti livelli di calcio nel sangue e problemi renali.

Non esiste una cura, ma con un’assistenza adeguata e un’attenzione medica costante, molti soggetti con mieloma multiplo possono vivere più di 10 anni dopo la diagnosi.

Per tutti coloro che convivono con il mieloma multiplo, è importante monitorare i sintomi e restare a stretto contatto con il proprio medico in merito ai cambiamenti nella propria salute e ai sintomi, nonché monitorare il potenziale di utilizzare trattamenti emergenti per aiutare a tenere sotto controllo la condizione.