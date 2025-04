Qual è la differenza tra un attacco cardiaco e un arresto cardiaco?

Immaginiamo di essere fuori a cena con amici. Improvvisamente, qualche tavolo più in là, una persona si stringe il petto e cade dalla sedia, accasciandosi a terra. Alcune persone si affrettano a prestare aiuto mentre un’altra chiama un’ambulanza. Quando i presenti racconteranno l’accaduto, molti diranno che la persona ha subito un attacco cardiaco. In pochi diranno che si è trattato arresto cardiaco.

I termini “attacco cardiaco” e “arresto cardiaco” sono spesso usati in modo intercambiabile. In realtà, sono distinti, in genere con cause diverse e richiedono risposte diverse per ottenere l’aiuto di cui si ha bisogno. Ecco alcuni punti chiave sulla differenza tra un attacco cardiaco e un arresto cardiaco, insieme a come riconoscerli e cosa fare se una persona o un suo vicino ne soffre.

Gli attacchi cardiaci e l’arresto cardiaco sono diversi

Un attacco cardiaco si verifica in presenza di un’ostruzione di un’arteria (vaso sanguigno) che irrora di sangue il tessuto cardiaco. Ciò causa una mancanza di apporto di ossigeno, la morte delle cellule cardiache e sintomi come dolore toracico, ma il cuore di solito continua a battere. Al contrario, arresto cardiaco significa che il cuore smette di battere. In alcuni casi, un attacco cardiaco causa un arresto cardiaco, ma esistono anche molte altre cause di arresto cardiaco.

Arresto cardiaco descrive una condizione in cui il cuore smette di pompare sangue e ossigeno al cervello e agli altri organi e tessuti. Può essere causata da qualsiasi cosa che faccia smettere di battere il cuore, compresi alcuni gravi attacchi cardiaci.

Un attacco cardiaco può causare un arresto cardiaco, ma non tutti gli arresti cardiaci sono causati da attacchi cardiaci.

La maggior parte degli attacchi cardiaci non è associata ad arresto cardiaco

Sebbene gli attacchi cardiaci possono causare l’arresto cardiaco, la maggior parte non lo fa. L’ostruzione che causa un attacco cardiaco può essere improvvisa, ma il restringimento delle arterie cardiache che porta all’ostruzione in genere si verifica per un periodo di tempo più lungo. Pressione sanguigna elevata, diabete, stile di vita sedentario e scelte alimentari aumentano il rischio di restringimento dei vasi sanguigni (aterosclerosi). Man mano che il restringimento diventa più grave, questo flusso ridotto dà luogo a dolore toracico sotto sforzo. Una persona può essere in grado di svolgere la propria vita quotidiana senza alcun dolore o disagio, ma quando è sotto sforzo, può manifestare dolore toracico causato da tale flusso sanguigno limitato. In genere, una volta interrotto lo sforzo, il dolore si risolve. Questo è ciò che chiamiamo angina. È un segno di ostruzioni, ma in genere non comporta un danno attivo al muscolo cardiaco. Questi sintomi sono spesso progressivi. Nel tempo, ci vorrà sempre meno sforzo fisico per provare lo stesso dolore e gli stessi sintomi. È importante che i pazienti discutano di questi sintomi con il proprio medico di base, che potrebbe raccomandare un test da sforzo o indirizzarli a un cardiologo.

Se il dolore non scompare, potrebbe essere un segno di attacco cardiaco e occorre chiamare immediatamente un’ambulanza.

Gli attacchi cardiaci possono avere anche altri sintomi che non sono solo dolore toracico. Alcuni pazienti descrivono i sintomi come pressione; altri parlano di dolore, pulsazioni o trafitture. Si avvertono più comunemente sul lato sinistro del torace, ma può anche sembrare che il dolore stia penetrando nel collo e nel braccio sinistro. A volte le persone parlano di formicolio o dolore al braccio e altre volte si tratta di dolore alla gola o alla mandibola. Talvolta possono anche avere difficoltà respiratorie. Altri segni e sintomi possono includere nausea e sudorazione. Spesso le donne non presentano questi sintomi da manuale e possono avvertire solo un cambiamento di energia o un disagio generalizzato.

Chiunque avverta questi sintomi che non scompaiono con il riposo dovrebbe chiamare un'ambulanza e recarsi al Pronto soccorso per essere valutato, perché potrebbe avere un attacco cardiaco.

L’arresto cardiaco può avere cause non correlate al cuore

L’arresto cardiaco avviene quando il cuore non batte abbastanza da pompare sangue al cervello e agli altri tessuti. Una causa comune, specie negli adulti, è rappresentata da un’alterazione del ritmo cardiaco. Un’altra possibile causa è l’arresto della respirazione, come nel caso in cui una persona si soffochi con qualcosa o anneghi. L’arresto cardiaco può verificarsi anche se una persona non riesce a respirare abbastanza bene a causa di una grave infezione polmonare o di un grave attacco d’asma che non viene trattato. Anche un grosso coagulo di sangue nel polmone può causare un arresto cardiaco. Spesso è difficile determinare la causa dell’arresto cardiaco quando si verifica. La cosa più importante che un osservatore può fare se vede una persona che ritiene sia in arresto cardiaco è chiamare i servizi di emergenza e avviare la RCP.

Entrambe sono emergenze mediche gravi

Una cosa che gli attacchi cardiaci e gli episodi di arresto cardiaco hanno in comune: sono entrambi eventi potenzialmente letali che richiedono immediata attenzione medica.

Un attacco cardiaco è molto simile a un ictus: più velocemente i professionisti medici possono eliminare l’ostruzione, meno danni permanenti vengono causati al muscolo cardiaco. Le persone che soffrono di un attacco cardiaco devono sempre chiamare i servizi di emergenza e chiedere a un’ambulanza di portarle in ospedale piuttosto che guidare da sole. Ciò assicura che abbiano l’assistenza medica di cui hanno bisogno durante la corsa e, in alcuni casi, possono essere portate in un ospedale diverso per ottenere cure ottimali, anche se è più lontano.

Per l’arresto cardiaco, è essenziale assicurarsi che l’assistenza medica sia in arrivo il prima possibile. La RCP deve essere avviata immediatamente da un soccorritore mentre un altro contatta i servizi di emergenza e recupera un defibrillatore automatico esterno (DAE), se disponibile. La RCP non deve essere ritardata mentre il DAE viene recuperato e il DAE può essere utilizzato non appena disponibile. Alcuni operatori dei servizi di emergenza forniscono istruzioni telefoniche per aiutare a dirigere l'assistenza, tra cui istruzioni su come eseguire la RCP con sola compressione. L’uso del DAE ha dimostrato di salvare vite se la causa dell’arresto cardiaco è un certo tipo di ritmo cardiaco irregolare.

Per ulteriori informazioni sulle differenze tra un attacco cardiaco e un arresto cardiaco, visitare la pagina Manuali sull’arresto cardiaco e la pagina dei Manuali sulla coronaropatia o la pagina In breve sugli attacchi cardiaci.